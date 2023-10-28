Застрелил 18 человек. В США нашли подозреваемого в массовом убийстве в Льюистоне
Категория
Мир
Дата публикации

Застрелил 18 человек. В США нашли подозреваемого в массовом убийстве в Льюистоне

Льюистон
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Источник:  The New York Times

Правоохранители обнаружили тело стрелка Роберта Карда 27 октября около 19:45 у реки Андроскоггин в районе Лисбонского водопада.

Стрелка из штата Мэн нашли мертвым

В США нашли мертвым подозреваемого в убийстве 18 и ранении 13 человек в результате перестрелки в штате Мэн. Тело резервиста армии США Роберта Карда было с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Об этом сообщает издание The New York Times.

Правоохранители разыскали тело 27 октября около 19.45 у реки Андроскоггин в районе Лисбонского водопада. Губернатор штата Мэн Джанет Миллс рассказала, что тело подозреваемого обнаружили сотрудники полиции. Также она добавила, что "город Льюистон и штат Мэн начинают двигаться вперед по длинному пути к исцелению".

Стоит отметить, что тело Карда было найдено недалеко от центра переработки мусора, из которого его недавно освободили. Накануне полицейские обнаружили автомобиль Карда брошенным после стрельбы у причала для лодок.

Власти штата Мэн отмечают, что точную причину смерти Карда еще предстоит установить. Также правоохранители постараются выяснить мотивы подозреваемого. Обнаружение тела Карда положило конец интенсивным двухдневным поискам, в ходе которых сотни офицеров прочесывали районы южного штата Мэн по суше, воде и воздуху.

Причина того, что поиски Карда были расширены до водных путей, связана с запиской, которую он оставил перед смертью. Представитель правоохранительных органов рассказал, что записка давала информацию о том, где можно найти вещи подозреваемого и как от них можно избавиться.

Что известно о стрельбе в США

25 октября 40-летний Роберт Кард открыл огонь в боулинге и баре в городе Льюистон, убив 18 человек и ранив 13 человек.

Кард является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и служит в резерве армии США. Именно поэтому его поиски могут быть затруднены.

Возможным мотивом стражи порядка считают расставание Карда со своей девушкой. Следователи предполагают, что Кард с девушкой часто посещали место стрельбы.

По данным Gun Violence Archive, стрельба в штате Мэн является крупнейшей из по крайней мере 566 массовых стрельб в США в этом году.

С 18 убитыми, она также является самой большой по числу жертв после трагедии в Увалде, Техас, в мае 2022 года, когда там в начальной школе застрелили 21 человека.

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