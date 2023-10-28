Застрелив 18 осіб. У США знайшли підозрюваного у масовому вбивстві у Льюїстоні

Стрілка зі штату Мен знайшли мертвим

У США знайшли мертвим підозрюваного у вбивстві 18 і пораненні 13 людей в результаті перестрілки в штаті Мен. Тіло резервіста армії США Роберта Карда було з вогнепальним пораненням.

За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство. Про це повідомляє видання The New York Times.

Правоохоронці розшукали тіло 27 жовтня близько 19.45 біля річки Андроскоггін в районі Лісбонського водоспаду. Губернатор штату Мен Джанет Міллс розповіла, що тіло підозрюваного знайшли співробітники поліції. Також вона додала, що "місто Льюїстон і штат Мен починають рухатися вперед довгим шляхом до зцілення".

Варто зазначити, що тіло Карда було знайдено неподалік центру переробки сміття, з якого його нещодавно звільнили. Напередодні поліцейські виявили автомобіль Карда покинутим після стрілянини біля причалу для човнів.

Влада штату Мен зазначає, що точну причину смерті Карда ще належить встановити. Також правоохоронці намагатимуться з'ясувати мотиви підозрюваного. Виявлення тіла Карда поклало край інтенсивним дводенним пошукам, у ході яких сотні офіцерів прочісували райони південного штату Мен по суші, воді та в повітрі.

Причина того, що пошуки Карда були розширені до водних шляхів, пов'язана із запискою, яку він залишив перед смертю. Представник правоохоронних органів розповів, що записка давала інформацію про те, де можна знайти речі підозрюваного і як їх можна позбутися.

Що відомо про стрілянину в США

25 жовтня 40-річний Роберт Кард відкрив вогонь в боулінгу та барі в місті Льюїстон, вбивши 18 людей та поранивши 13.

Кард є сертифікованим інструктором із вогнепальної зброї та служить у резерві армії США. Саме через це його пошуки можуть бути ускладнені.

Можливим мотивом правоохоронці вважають розставання Карда зі своєю дівчиною. Слідчі припускають, що Кард з дівчиною часто відвідували місце стрілянини.

За даними Gun Violence Archive, стрілянина в штаті Мен є найбільшою з принаймні 566 масових стрілянин у США цього року.

З 18 убитими, вона також є найбільшою за кількістю жертв після трагедії в Увалде, Техас, в травні 2022 року, коли там в початковій школі застрелили 21 людину.