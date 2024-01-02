"Засветили" работу ПВО. СБУ заблокировала две вебкамеры в Киеве

Служба безопасности по «горячим следам» установила адреса и демонтировала вебкамеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки России 2 января. Речь идет о двух роботизированных онлайн-камерах внешнего наблюдения, которые были сломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за Силами обороны в столице.

Российские хакеры взломали вебкамеры в Киеве для "засветки" работы ПВО

По данным киберспециалистов СБУ, одно из устройств находилось на балконе многоквартирного дома и использовалось местным ОСМД для мониторинга придомовой территории.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Однако в результате хакерского взлома агрессор получил удаленный доступ к управлению этой веб-камерой. Проникнув в ее настройки, спецслужбы России изменяли угол обзора и подключили ее к стриминговой платформе в YouTube.

Таким образом, оккупанты скрыто фиксировали всю визуальную информацию в диапазоне работы камеры.

Другое устройство внешнего наблюдения заблокировано в одном из жилых комплексов Киева. Жители использовали его для присмотра за придомовым паркингом. Поделиться

Киберспециалисты СБУ установили, что этой веб-камерой враг удаленно руководил для скрытой фиксации прилегающей территории, включая объекты критической инфраструктуры. Поделиться

По имеющейся информации, с помощью этих камер агрессор собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву.

По всем фактам продолжаются комплексные меры по нейтрализации новых попыток врага вести разведывательно-подрывную деятельность через онлайн-камеры.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ киберспециалисты СБУ заблокировали работу около 10 тыс IP-камер, которые враг мог использовать для корректировки ракетных обстрелов по Украине.

СБУ призывает владельцев уличных веб-камер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан – сообщать об обнаруженных стремах с таких камер на официальный чат-бот СБУ .

Также Служба безопасности напоминает о запрете на съемку и обнародование видео- и фотоматериалов о деятельности Сил обороны, а также последствиях вражеских обстрелов.

Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети «Интернет» расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом. Санкция статьи 114-2 Уголовного кодекса предусматривает наказание за такое преступление в виде тюремного срока до 12 лет.

Что известно о последствиях атаки хакеров СБУ по инфраструктуре Росводоканала

Отмечается, что Росводоканал является крупнейшей российской частной компанией, предоставляющей услуги по водоснабжению 7 млн потребителей.

По информации представителей СБУ, кибератаку на IT-инфраструктуру "Росводоканала" совершили хакеры по группировке Blackjack при поддержке киберспециалистов Службы безопасности.

В настоящее время работа "Росводоканала" оказалась заблокированной.

Кроме этого, украинские хакеры в результате атаки зашифровали более 6 тыс. компьютеров и удалили более 50 ТВ данных.

Речь идет о внутреннем документообороте, корпоративной почте, сервисах киберзащиты, резервных копиях.

По информации источников, СБУ уже анализирует 1,5 ТВ скачанных данных "Росводоканала".