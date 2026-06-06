Завод в Ирландии может поставлять РФ сырье для производства шахедов
Категория
Экономика
Дата публикации

Завод в Ирландии может поставлять РФ сырье для производства шахедов

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Источник:  The Financial Times

В ЕС призывают ввести санкции против ирландского завода, связанного с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Главные тезисы

  • Ирландский завод Aughinish Alumina стал объектом внимания из-за экспорта глинозема, который потенциально может использоваться в российской военной машине.
  • Связи завода с российским олигархом Олегом Дерипаской повлекли за собой обсуждение возможности введения санкций со стороны ЕС.

Ирландский завод может быть связан с российской военной машиной

Вокруг Ирландии разгорается скандал в связи с экспортом глинозема с принадлежащего российской компании завода, который потенциально может использоваться в войне Владимира Путина против Украины. Эта ситуация ставит Дублин в неудобное положение в преддверии председательства в Евросоюзе.

Газета Financial Times пишет, что завод Aughinish Alumina на юго-западе Ирландии является крупнейшим в Европе предприятием и основным поставщиком сырья для производства алюминия.

Хотя сам завод не подпадает под европейские санкции ЕС, но его владелец — российская компания "Русал" — одна из крупнейших в мире алюминиевых компаний — основана олигархом Олегом Дерипаской, в отношении которого действуют санкции США, ЕС и Великобритании.

Если выяснится, что экспорт завода используется для производства оружия, применяемого против Украины, то Ирландия должна позвонить в Европейскую комиссию и сказать... вам нужно принять меры, — заявила ирландская депутат Европарламента Регина Доэрти, представляющая правоцентристскую партию "Фине Гэл", входящую в правящую коалицию.

Ирландское правительство заявило, что проводит расследование, но не располагает информацией о том, что глинозем с завода попадает на российское оружейное производство. При этом российские таможенные отчеты за 2025 год показывают, что крупнейшим получателем глинозема стал завод "Русала" в Красноярске.

Согласно расследованию Irish Times, торговое подразделение "Русала" продает алюминий с этого завода компании ASK — торговому дому, поставляющему продукцию для военно-промышленного комплекса.

Недавний анализ Киевской школы экономики (KSE) также показал, что в тот момент, когда в 2023 году Кремль начал скрывать информацию о государственных закупках, алюминий был ключевым товаром, который военные компании скупали в больших количествах. Эксперт по санкциям из KSE Павел Шкуренко сказал:

Алюминий и их сплавы используются в производстве танков, бронетехники, истребителей, ракетных комплексов, а в последнее время беспилотных летательных аппаратов. Например, для реактивных вариантов дальнобойных дронов, как "Герань-3" (Shahed), нужны алюминиевые сплавы высокой чистоты.

Становится все более очевидным, что материалы, произведенные в Ирландии, являются частью российской военной машины. Это недопустимо, и мы призываем Еврокомиссию принять меры и ввести санкции по всему экспорту в Россию материалов, которые могут быть использованы для производства оружия или дронов, ежедневно убивающих украинских граждан, — заявил сопредседатель Европейских зеленых Сиаран Кафф.

В свою очередь, премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что компания Aughinish — важный работодатель в регионе, но "мы не хотим, чтобы наша продукция каким-либо образом превращалась в оружие или взрывчатку, которые могут быть использованы против Украины или других стран".

Посольство Украины в Дублине выразило "серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся экспортом глинозема из Ирландии в Российскую Федерацию". Дипведомство в сообщении в соцсети X сослалось на "тревожный торговый поток" поступающего в Россию глинозема, который вырос до 315 миллионов евро в 2025 году со 196 миллионов евро в 2021 году.

Скандал разгорается на фоне того, что Ирландия, принявшая большое количество украинских беженцев, 1 июля вступает в должность главы ЕС.

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