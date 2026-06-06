Завод в Ирландии может поставлять РФ сырье для производства шахедов

В ЕС призывают ввести санкции против ирландского завода, связанного с российским олигархом Олегом Дерипаской.
Главные тезисы
- Ирландский завод Aughinish Alumina стал объектом внимания из-за экспорта глинозема, который потенциально может использоваться в российской военной машине.
- Связи завода с российским олигархом Олегом Дерипаской повлекли за собой обсуждение возможности введения санкций со стороны ЕС.
Ирландский завод может быть связан с российской военной машиной
Вокруг Ирландии разгорается скандал в связи с экспортом глинозема с принадлежащего российской компании завода, который потенциально может использоваться в войне Владимира Путина против Украины. Эта ситуация ставит Дублин в неудобное положение в преддверии председательства в Евросоюзе.
Газета Financial Times пишет, что завод Aughinish Alumina на юго-западе Ирландии является крупнейшим в Европе предприятием и основным поставщиком сырья для производства алюминия.
Хотя сам завод не подпадает под европейские санкции ЕС, но его владелец — российская компания "Русал" — одна из крупнейших в мире алюминиевых компаний — основана олигархом Олегом Дерипаской, в отношении которого действуют санкции США, ЕС и Великобритании.
Ирландское правительство заявило, что проводит расследование, но не располагает информацией о том, что глинозем с завода попадает на российское оружейное производство. При этом российские таможенные отчеты за 2025 год показывают, что крупнейшим получателем глинозема стал завод "Русала" в Красноярске.
Согласно расследованию Irish Times, торговое подразделение "Русала" продает алюминий с этого завода компании ASK — торговому дому, поставляющему продукцию для военно-промышленного комплекса.
Недавний анализ Киевской школы экономики (KSE) также показал, что в тот момент, когда в 2023 году Кремль начал скрывать информацию о государственных закупках, алюминий был ключевым товаром, который военные компании скупали в больших количествах. Эксперт по санкциям из KSE Павел Шкуренко сказал:
Алюминий и их сплавы используются в производстве танков, бронетехники, истребителей, ракетных комплексов, а в последнее время беспилотных летательных аппаратов. Например, для реактивных вариантов дальнобойных дронов, как "Герань-3" (Shahed), нужны алюминиевые сплавы высокой чистоты.
Становится все более очевидным, что материалы, произведенные в Ирландии, являются частью российской военной машины. Это недопустимо, и мы призываем Еврокомиссию принять меры и ввести санкции по всему экспорту в Россию материалов, которые могут быть использованы для производства оружия или дронов, ежедневно убивающих украинских граждан, — заявил сопредседатель Европейских зеленых Сиаран Кафф.
В свою очередь, премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что компания Aughinish — важный работодатель в регионе, но "мы не хотим, чтобы наша продукция каким-либо образом превращалась в оружие или взрывчатку, которые могут быть использованы против Украины или других стран".
Скандал разгорается на фоне того, что Ирландия, принявшая большое количество украинских беженцев, 1 июля вступает в должность главы ЕС.
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