Швейцария расширила санкции против России и Беларуси, одобрив часть ограничений, предусмотренных в 20 санкционном пакете ЕС.

Об этом сообщили в правительстве Швейцарии.

Страна ввела санкции против 115 физических и юридических лиц. Они подпадают под замораживание активов, запрет на распространение средств, въезд и транзит через территорию Швейцарии.

Отмечается, что в санкционный список попали лица, принадлежащие к российскому военно-промышленному комплексу и энергетическому сектору, а также субъекты, причастные к депортации украинских детей и идеологическому влиянию на них.

Однако Швейцария воздерживается от санкций против семи компаний из третьей страны, которые находятся в пакете ограничений, принятом ЕС.

Берн также присоединяется к мерам Евросоюза по ограничению деятельности российского "теневого флота". Страна внесла в санкционный список еще 46 судов.

Кроме того, правительство запретило транзакции с двумя российскими портами и одним портом, расположенным в третьей стране, используемым для перевозки нефтепродуктов РФ.

В список ограничений также попали 20 российских банков и 7 финансовых посредников в других странах.