Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі, схваливши частину обмежень, передбачених у 20-му санкційному пакеті ЄС.
Головні тези:
- Швейцарія приєднується до санкційного пакету ЄС проти Росії та Білорусі, запроваджуючи обмеження для 115 фізичних та юридичних осіб.
- Санкції включають заморожування активів, заборону на розповсюдження коштів, в'їзд та транзит через територію Швейцарії для осіб, які підпадають під ці заходи.
Швейцарія ухвалила частину санкцій проти РФ та РБ з 20-го пакета ЄС
Про це повідомили в уряді Швейцарії.
Країна запровадила санкції проти 115 фізичних та юридичних осіб. Вони підпадають під заморожування активів, заборону на розповсюдження коштів, в'їзду і транзиту через територію Швейцарії.
Зазначається, що до санкційного списку потрапили особи, які належать до російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору, а також суб’єкти, причетні до депортації українських дітей та ідеологічного впливу на них.
Берн також приєднується до заходів Євросоюзу щодо обмеження діяльності російського "тіньового флоту". Країна внесла до санкційного списку ще 46 суден.
Крім того, уряд заборонив транзакції з двома російськими портами та одним портом, розташованим у третій країні, які використовуються для перевезення нафтопродуктів РФ.
До списку обмежень також потрапили 20 російських банків та 7 фінансових посередників в інших країнах.
