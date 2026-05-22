Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі
Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі, схваливши частину обмежень, передбачених у 20-му санкційному пакеті ЄС.

Головні тези:

  • Швейцарія приєднується до санкційного пакету ЄС проти Росії та Білорусі, запроваджуючи обмеження для 115 фізичних та юридичних осіб.
  • Санкції включають заморожування активів, заборону на розповсюдження коштів, в'їзд та транзит через територію Швейцарії для осіб, які підпадають під ці заходи.

Швейцарія ухвалила частину санкцій проти РФ та РБ з 20-го пакета ЄС

Про це повідомили в уряді Швейцарії.

Країна запровадила санкції проти 115 фізичних та юридичних осіб. Вони підпадають під заморожування активів, заборону на розповсюдження коштів, в'їзду і транзиту через територію Швейцарії.

Зазначається, що до санкційного списку потрапили особи, які належать до російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору, а також суб’єкти, причетні до депортації українських дітей та ідеологічного впливу на них.

Однак Швейцарія наразі утримується від санкцій проти семи компаній із третьої країни, які є у пакеті обмежень, ухваленому ЄС.

Берн також приєднується до заходів Євросоюзу щодо обмеження діяльності російського "тіньового флоту". Країна внесла до санкційного списку ще 46 суден.

Крім того, уряд заборонив транзакції з двома російськими портами та одним портом, розташованим у третій країні, які використовуються для перевезення нафтопродуктів РФ.

До списку обмежень також потрапили 20 російських банків та 7 фінансових посередників в інших країнах.

