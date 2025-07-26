Зеленский обновил правила присуждения Шевченковской премии — что изменилось

Зеленский обновил правила присуждения Шевченковской премии

Об этом говорится в указах Президента №553/2025 и №552/2025.

Президент Украины подписал указ, обновляющий правила присуждения Национальной премии имени Тараса Шевченко. Теперь премию будут вручать в тринадцати номинациях, в частности появились новые направления, как дизайн, фотоискусство и творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Впервые добавлено фотоискусство, чтобы поддержать фотографию и особенно сейчас в условиях войны, добавили также кураторское дело, сферу дизайна — в частности, есть крутой украинский шрифтовый дизайн, графический, это комитет премии будет определять конкретные виды, также произошло расширение литературной и музыкальной номинаций, — пояснил советник президента Дмитрий.

Согласно обновленному положению, премия будет ежегодно присуждаться в следующих категориях:

проза;

поэзия;

литературоведение и искусствоведение;

публицистика и журналистика;

музыкальное искусство;

концертно-исполнительское искусство;

театральное искусство;

киноискусство;

визуальные искусства;

фотоискусство;

декоративно-прикладное искусство;

дизайн (по видам, определенным Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко);

творческое кураторство культурно-художественных проектов

В документе отмечено, что на премию могут выдвигаться только новые оригинальные произведения, созданные за последние пять лет, но не позднее чем за полгода до подачи.

На знак отличия могут претендовать только авторы или исполнители произведений, а в номинации кураторства — непосредственный автор проекта, если его вклад был творческим и существенным. Поделиться

При этом на соискание премии не могут быть выдвинуты монографии, учебники, пособия или альбомы-каталоги.

Конкретные направления дизайна, по которым будет проводиться конкурс каждый год, будет определять Шевченковский комитет.

Президент Зеленский также подписал указ, которым поручил Кабинету Министров подготовить план празднования 65-летия со дня основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Среди запланированного — проведение церемонии вручения премии, создание выставок в музеях, издание энциклопедического справочника о лауреатах и альбоме с произведениями получивших награду художников.

Также должна появиться юбилейная монета и почтовые марки, посвященные Шевченковской премии.