Зеленский откровенно поделился подробностями по поводу покушений на его жизнь

На фоне продолжающейся войны вопрос личной безопасности украинского руководства остается одним из ключевых, а попытки давления со стороны России выходят далеко за пределы военных действий.

Зеленский раскрыл подробности покушений на его жизнь

Россия неоднократно предпринимала попытки ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, угроза стала постоянной частью жизни, к которой со временем пришлось привыкнуть.

Когда говорим о страхе, знаете ли, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. В известном смысле, я уже не испытываю того страха, который был в начале войны. Я привык к этому, это часть моей жизни. Владимир Зеленский Президент Украины

Отдельно Зеленский прокомментировал обсуждаемую в Европе тему возможного возобновления диалога с Москвой. По его словам, давление на российского диктатора Владимира Путина остается недостаточным, а любые переговоры возможны только при выполнении определенных условий.

Путин заинтересован в унижении Европы.

Он подчеркнул, что разговор с Россией без реальных рычагов влияния не приведет к результату и может только усилить позиции Кремля.

В 2024 году Зеленский уже сообщал, что, по данным разведки и спецслужб, в тот момент было зафиксировано около десяти попыток его убийства со стороны Российской Федерации. Кроме того, Россия покушалась и на других представителей высшего руководства страны.

В частности, бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказывал, что для удара по командному пункту, куда он направлялся, были применены две ракеты типа "Искандер". По его словам, подобных попыток было гораздо больше, что свидетельствует о системном характере таких действий.