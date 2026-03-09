Женщина обстреляла из винтовки дом Рианны в Лос-Анджелесе

Дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли

Полиция Лос-Анджелеса отреагировала на сообщение о стрельбе в 13:21 в воскресенье в районе почтового отделения Беверли-Хиллз, подозреваемая 30-летняя женщина была взята под стражу.

Бумажка была дома в момент стрельбы.

По данным полиции, подозреваемая выстрелила несколько раз из своего автомобиля в сторону дома знаменитости. По словам сержанта полиции Джонатана де Вери, спикера полицейского департамента Лос-Анджелеса, в результате инцидента пострадавших нет.

По информации издания, по дому было произведено по меньшей мере 10 выстрелов из автомобиля, стоявшего через дорогу от ворот поместья. Поделиться

Полицейский вертолет обнаружил схожий автомобиль, после чего его отслеживали до парковки торгового центра в районе Шерман-Окс.