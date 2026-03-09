Женщина обстреляла из винтовки дом Рианны в Лос-Анджелесе
Женщина обстреляла из винтовки дом Рианны в Лос-Анджелесе

Рианна
Читати українською
Источник:  BBC

В районе Беверли-Гиллз в городе Лос-Анджелес произошла стрельба возле дома позорки Рианны.

Главные тезисы

  • Женщина произвела стрельбу у дома известной певицы Рианны в Лос-Анджелесе.
  • Полиция Лос-Анджелеса задержала подозреваемую женщину, выпустившую более 10 выстрелов в сторону дома Рианны в районе Беверли-Гиллз.

Дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли

Полиция Лос-Анджелеса отреагировала на сообщение о стрельбе в 13:21 в воскресенье в районе почтового отделения Беверли-Хиллз, подозреваемая 30-летняя женщина была взята под стражу.

Бумажка была дома в момент стрельбы.

По данным полиции, подозреваемая выстрелила несколько раз из своего автомобиля в сторону дома знаменитости. По словам сержанта полиции Джонатана де Вери, спикера полицейского департамента Лос-Анджелеса, в результате инцидента пострадавших нет.

По информации издания, по дому было произведено по меньшей мере 10 выстрелов из автомобиля, стоявшего через дорогу от ворот поместья.

Полицейский вертолет обнаружил схожий автомобиль, после чего его отслеживали до парковки торгового центра в районе Шерман-Окс.

Полиция также нашла отверстия от пуль в воротах дома Рианны и в припаркованном рядом с ним автофургоне.

