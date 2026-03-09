Женщина обстреляла из винтовки дом Рианны в Лос-Анджелесе

В районе Беверли-Гиллз в городе Лос-Анджелес произошла стрельба возле дома позорки Рианны.
Главные тезисы
- Женщина произвела стрельбу у дома известной певицы Рианны в Лос-Анджелесе.
- Полиция Лос-Анджелеса задержала подозреваемую женщину, выпустившую более 10 выстрелов в сторону дома Рианны в районе Беверли-Гиллз.
Дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли
Полиция Лос-Анджелеса отреагировала на сообщение о стрельбе в 13:21 в воскресенье в районе почтового отделения Беверли-Хиллз, подозреваемая 30-летняя женщина была взята под стражу.
Бумажка была дома в момент стрельбы.
По данным полиции, подозреваемая выстрелила несколько раз из своего автомобиля в сторону дома знаменитости. По словам сержанта полиции Джонатана де Вери, спикера полицейского департамента Лос-Анджелеса, в результате инцидента пострадавших нет.
Полицейский вертолет обнаружил схожий автомобиль, после чего его отслеживали до парковки торгового центра в районе Шерман-Окс.
Полиция также нашла отверстия от пуль в воротах дома Рианны и в припаркованном рядом с ним автофургоне.
