Жінка обстріляла з гвинтівки будинок Ріанни у Лос-Анджелесі

У районі Беверлі-Гіллз у місті Лос-Анджелес сталася стрілянина біля будинку попзірки Ріанни.

Поліція Лос-Анджелеса відреагувала на повідомлення про стрілянину о 13:21 у неділю в районі поштового відділення Беверлі-Гіллз, підозрювану 30-річну жінку було взято під варту.

Попзірка була вдома в момент стрілянини.

За даними поліції, підозрювана вистрілила декілька разів зі свого автомобіля в бік будинку знаменитості. За словами сержанта поліції Джонатана де Вери, речника поліцейського департаменту Лос-Анджелеса, внаслідок інциденту постраждалих немає.

За інформацією видання, по будинку було зроблено щонайменше 10 пострілів з автомобіля, який стояв через дорогу від воріт маєтку попзірки.

Поліцейський гелікоптер виявив схожий автомобіль, після чого його відстежували до парковки торговельного центру в районі Шерман-Окс.