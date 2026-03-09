Жінка обстріляла з гвинтівки будинок Ріанни у Лос-Анджелесі

У районі Беверлі-Гіллз у місті Лос-Анджелес сталася стрілянина біля будинку попзірки Ріанни.
Головні тези:
- У місті Лос-Анджелес сталася стрілянина біля будинку Ріанни в районі Беверлі-Гіллз.
- Попзірку не пошкодили в результаті інциденту, проте поліція затримала підозрювану жінку.
- За даними поліції, жінка вистрілила з автомобіля у бік будинку Ріанни, зробивши щонайменше 10 пострілів.
Будинок Ріанни у Беверлі-Гіллз обстріляли
Поліція Лос-Анджелеса відреагувала на повідомлення про стрілянину о 13:21 у неділю в районі поштового відділення Беверлі-Гіллз, підозрювану 30-річну жінку було взято під варту.
Попзірка була вдома в момент стрілянини.
За даними поліції, підозрювана вистрілила декілька разів зі свого автомобіля в бік будинку знаменитості. За словами сержанта поліції Джонатана де Вери, речника поліцейського департаменту Лос-Анджелеса, внаслідок інциденту постраждалих немає.
Поліцейський гелікоптер виявив схожий автомобіль, після чого його відстежували до парковки торговельного центру в районі Шерман-Окс.
Поліція також знайшла отвори від куль у воротах будинку Ріанни та в автофургоні, припаркованому поряд з ним.
