Житель Австралии приехал в магазин, чтобы купить пиво на вспыхнувшей и горевшей автомобиле в тот момент, когда он загружал в нее приобретенный алкоголь.

Что известно о курьезном инциденте с горящим автомобилем в Австралии

Отмечается, что случай произошел в пригороде Сиднея, когда мужчина приехал в магазин на автомобиле, охваченном огнем.

Несмотря на то, что капот машины пылал, австралиец продолжал грузить в нее пиво.

При этом владелец автомобиля игнорировал крики прохожих, пытавшихся оказать ему помощь. Позже один из свидетелей попытался потушить пожар с помощью огнетушителя, однако безуспешно.

Сначала я не мог поверить своим глазам. Это выглядело так, будто он не обращал внимания на опасность. Мы все ждали взрыва, но он только забрал свое пиво из машины, — рассказывает один из свидетелей. Поделиться

Пожарные прибыли на место через 10 минут после вызова. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Что известно об аналогичном курьезном инциденте в Великобритании

В британском городе Рединг мужчину сбил двухэтажный пассажирский автобус, однако после этого он встал и направился в паб.

Видео с этим инцидентом за 2 дня набрало почти 9 миллионов просмотров.

Человек, которого сбил автобус и он тут же встал, уйдя в паб — просто сила! Пиво очень важно, — говорится в сообщении к видео. Поделиться