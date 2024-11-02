Житель Австралии приехал покупать пиво на горящем автомобиле ― видео
Категория
Мир
Дата публикации

Житель Австралии приехал покупать пиво на горящем автомобиле ― видео

Горящий автомобиль
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Источник:  Daily Mail

Житель Австралии приехал в магазин, чтобы купить пиво на вспыхнувшей и горевшей автомобиле в тот момент, когда он загружал в нее приобретенный алкоголь.

Главные тезисы

  • Житель Австралии приехал в магазин за пивом на горящем автомобиле, не обращая внимания на огонь и игнорируя предложения помощи свидетелей.
  • Спустя 10 минут после вызова пожарные прибыли на место, но к счастью, никто не пострадал в результате этого курьезного инцидента.
  • Видеозапись с происшествием в Сиднее была широко распространена в соцсетях, подобное происшествие также произошло в Великобритании, где мужчина после того, как его сбил автобус, направился в паб.

Что известно о курьезном инциденте с горящим автомобилем в Австралии

Отмечается, что случай произошел в пригороде Сиднея, когда мужчина приехал в магазин на автомобиле, охваченном огнем.

Несмотря на то, что капот машины пылал, австралиец продолжал грузить в нее пиво.

При этом владелец автомобиля игнорировал крики прохожих, пытавшихся оказать ему помощь. Позже один из свидетелей попытался потушить пожар с помощью огнетушителя, однако безуспешно.

Сначала я не мог поверить своим глазам. Это выглядело так, будто он не обращал внимания на опасность. Мы все ждали взрыва, но он только забрал свое пиво из машины, — рассказывает один из свидетелей.

Пожарные прибыли на место через 10 минут после вызова. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Что известно об аналогичном курьезном инциденте в Великобритании

В британском городе Рединг мужчину сбил двухэтажный пассажирский автобус, однако после этого он встал и направился в паб.

Видео с этим инцидентом за 2 дня набрало почти 9 миллионов просмотров.

Человек, которого сбил автобус и он тут же встал, уйдя в паб — просто сила! Пиво очень важно, — говорится в сообщении к видео.

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