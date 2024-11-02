Житель Австралии приехал в магазин, чтобы купить пиво на вспыхнувшей и горевшей автомобиле в тот момент, когда он загружал в нее приобретенный алкоголь.
Главные тезисы
- Житель Австралии приехал в магазин за пивом на горящем автомобиле, не обращая внимания на огонь и игнорируя предложения помощи свидетелей.
- Спустя 10 минут после вызова пожарные прибыли на место, но к счастью, никто не пострадал в результате этого курьезного инцидента.
- Видеозапись с происшествием в Сиднее была широко распространена в соцсетях, подобное происшествие также произошло в Великобритании, где мужчина после того, как его сбил автобус, направился в паб.
Что известно о курьезном инциденте с горящим автомобилем в Австралии
Отмечается, что случай произошел в пригороде Сиднея, когда мужчина приехал в магазин на автомобиле, охваченном огнем.
Несмотря на то, что капот машины пылал, австралиец продолжал грузить в нее пиво.
При этом владелец автомобиля игнорировал крики прохожих, пытавшихся оказать ему помощь. Позже один из свидетелей попытался потушить пожар с помощью огнетушителя, однако безуспешно.
Пожарные прибыли на место через 10 минут после вызова. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Что известно об аналогичном курьезном инциденте в Великобритании
В британском городе Рединг мужчину сбил двухэтажный пассажирский автобус, однако после этого он встал и направился в паб.
Видео с этим инцидентом за 2 дня набрало почти 9 миллионов просмотров.
The man who got hit by a bus and immediately went back to the pub is strong!— Figen (@TheFigen_) October 31, 2024
Beer is very important. pic.twitter.com/mVccw3mx3h
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