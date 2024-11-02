Житель Австралії приїхав до магазину, щоб купити пиво на автівці, що спалахнула і горіла у той момент, коли він завантажував до неї придбаний алкоголь.

Що відомо про курйозний інцидент з палаючою автівкою в Австралії

Зазначається, що випадок відбувся у передмісті Сіднею, коли чоловік приїхав до магазину на автівці, охопленій вогнем.

Попри те, що капот машини палав, австралієць продовжував вантажити у неї пиво.

При цьому власник автівки ігнорував крики перехожих, які намагались надати йому допомогу. Пізніше один зі свідків спробував загасити пожежу за допомогою вогнегасника, однак безуспішно.

Спочатку я не міг повірити своїм очам. Це виглядало так, ніби він не звертав уваги на небезпеку. Ми всі чекали на вибух, але він лише забрав своє пиво з машини, — розповідає один зі свідків. Поширити

Пожежники прибули на місце за 10 хвилин після виклику. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що відомо про аналогічний курйозний інцидент у Великій Британії

У британському місті Рединг чоловіка збив двоповерховий пасажирський автобус, однак після цього він підвівся і попрямував у паб.

Відео з цим інцидентом за 2 доби набрало майже 9 мільйонів переглядів.

Чоловік, якого збив автобус і він тут же встав, пішовши у паб — просто сила! Пиво дуже важливе, — йдеться у дописі до відео. Поширити