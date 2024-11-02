Житель Австралії приїхав до магазину, щоб купити пиво на автівці, що спалахнула і горіла у той момент, коли він завантажував до неї придбаний алкоголь.
Головні тези:
- Житель Австралії приїхав до магазину на палаючій автівці, щоб купити пиво, не звертаючи уваги на вогонь.
- Свідки спробували надати допомогу з вогнегасником, а пізніше приїхали пожежники.
Що відомо про курйозний інцидент з палаючою автівкою в Австралії
Зазначається, що випадок відбувся у передмісті Сіднею, коли чоловік приїхав до магазину на автівці, охопленій вогнем.
Попри те, що капот машини палав, австралієць продовжував вантажити у неї пиво.
При цьому власник автівки ігнорував крики перехожих, які намагались надати йому допомогу. Пізніше один зі свідків спробував загасити пожежу за допомогою вогнегасника, однак безуспішно.
Пожежники прибули на місце за 10 хвилин після виклику. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Що відомо про аналогічний курйозний інцидент у Великій Британії
У британському місті Рединг чоловіка збив двоповерховий пасажирський автобус, однак після цього він підвівся і попрямував у паб.
Відео з цим інцидентом за 2 доби набрало майже 9 мільйонів переглядів.
The man who got hit by a bus and immediately went back to the pub is strong!— Figen (@TheFigen_) October 31, 2024
Beer is very important. pic.twitter.com/mVccw3mx3h
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