Гражданина Японии Ивао Хакамада после 48 лет за решеткой признали невиновным по обвинениям в убийствах.
Главные тезисы
- Ивао Хакамада освобожден после проведения 45 лет в камере смертников, куда он попал по ошибочным обвинениям в убийствах.
- Семья Хакамады настаивала на его невиновности, указывая на фабрикацию доказательств и принужденные признания.
- После освобождения Хакамада отбывал наказание дома из-за возраста и состояния здоровья, вызвавши обсуждения о пересмотре уголовного законодательства в Японии.
- Под стражей Хакамада провел большую часть времени в одиночной камере, что негативно сказалось на его психическом здоровье.
- Сестра Ивао активно выступила за пересмотр законодательства, чтобы обеспечить более доступные повторные судебные разбирательства для всех несправедливо осужденных.
Что известно о признании невиновности гражданина Японии после 45 лет заключения в камере смертников
Отмечается, что 88-летнего Ивао Хакамада приговорили к повешению в 1968 году за признание виновным в убийстве своего босса, его жены и двух их детей-подростков, а также в поджоге их дома за 2 года до этого.
Подчеркивается, что Хакамада бывший профессиональный боксер, проведший за решеткой 48 лет, из которых 45 — в камере для смертников.
Это самый длинный срок, который заключенные когда-то проводили в камере, приговоренных к смерти.
После освобождения Хакамада отбывал наказание на дому, ведь его слабое здоровье и возраст создавали низкий риск побега.
Что говорят представители Хакамады
Японец постоянно пытался доказать собственную невиновность и заявлял, что стражи порядка заставили его сделать признание.
Адвокаты Хакамады также утверждали, что в полиции сфабриковали доказательства его вины.
При этом 91-летняя сестра Хакамады Хидеко постоянно занималась проведением кампании от его имени, отметила накануне вынесение находящегося в постоянной борьбе приговора.
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