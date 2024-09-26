Гражданина Японии Ивао Хакамада после 48 лет за решеткой признали невиновным по обвинениям в убийствах.

Что известно о признании невиновности гражданина Японии после 45 лет заключения в камере смертников

Отмечается, что 88-летнего Ивао Хакамада приговорили к повешению в 1968 году за признание виновным в убийстве своего босса, его жены и двух их детей-подростков, а также в поджоге их дома за 2 года до этого.

Подчеркивается, что Хакамада бывший профессиональный боксер, проведший за решеткой 48 лет, из которых 45 — в камере для смертников.

Это самый длинный срок, который заключенные когда-то проводили в камере, приговоренных к смерти.

Ивао Хакамада

После освобождения Хакамада отбывал наказание на дому, ведь его слабое здоровье и возраст создавали низкий риск побега.

Что говорят представители Хакамады

Японец постоянно пытался доказать собственную невиновность и заявлял, что стражи порядка заставили его сделать признание.

Адвокаты Хакамады также утверждали, что в полиции сфабриковали доказательства его вины.

Поклонники говорят, что почти полувековое заключение Хакамады повлияло на его психическое здоровье. Большую часть времени он за решеткой провел в одиночной камере, под страхом расстрела, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

При этом 91-летняя сестра Хакамады Хидеко постоянно занималась проведением кампании от его имени, отметила накануне вынесение находящегося в постоянной борьбе приговора.