Громадянина Японії Івао Хакамада після 48 років за гратами визнали невинним за звинуваченнями у вбивствах.
Головні тези:
- Громадянина Японії Івао Хакамада визнали невинним після 45 років у камері смертників за звинуваченнями у вбивстві.
- Івао Хакамада провів за гратами 48 років, з яких 45 років в одиночній камері для смертників, що є найдовшим терміном ув’язнення серед засуджених до смерті у світі.
- Сім'я Хакамади постійно боролася за визнання невинності громадянина, наголошуючи на фабрикації доказів та примусових зізнаннях.
- Після звільнення Хакамада продовжив відбувати покарання вдома через своє слабке здоров'я та вік.
- Справа Івао Хакамади спонукала суспільство Японії переглянути кримінальне законодавство для забезпечення більшої доступності до повторних судових розглядів.
Що відомо про визнання невинності громадянина Японії після 45 років ув’язнення у камері смертників
Зазначається, що 88-річного Івао Хакамада засудили до повішання у 1968 році через визнання винним у у вбивстві свого боса, його дружини та двох їхніх дітей-підлітків, а також у підпалі їхнього будинку за 2 роки до цього.
Підкреслюється, що Хакамада колишній професійний боксер, який провів за гратами 48 років, з яких 45- у камері для смертників.
Це найдовший термін, який ув’язнені колись проводили у камері, засуджених до смерті.
Після звільнення Хакамада відбував покарання вдома, адже його слабке здоров'я та вік створювали низький ризик втечі.
Що кажуть представники Хакамади
Японець постійно намагався довести власну невиновність та заявляв, що правоохоронці змусили його зробити зізнання.
Адвокати Хакамади також стверджували, що у поліції сфабрикували докази його вини.
При цьому 91-річна сестра Хакамади Хідеко постійно займалась проведенням кампанії від його імені, зазначила напередодні винесення вироку, що перебуває у постійній боротьбі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-