Громадянина Японії Івао Хакамада після 48 років за гратами визнали невинним за звинуваченнями у вбивствах.

Що відомо про визнання невинності громадянина Японії після 45 років ув’язнення у камері смертників

Зазначається, що 88-річного Івао Хакамада засудили до повішання у 1968 році через визнання винним у у вбивстві свого боса, його дружини та двох їхніх дітей-підлітків, а також у підпалі їхнього будинку за 2 роки до цього.

Підкреслюється, що Хакамада колишній професійний боксер, який провів за гратами 48 років, з яких 45- у камері для смертників.

Це найдовший термін, який ув’язнені колись проводили у камері, засуджених до смерті.

Івао Хакамада

Після звільнення Хакамада відбував покарання вдома, адже його слабке здоров'я та вік створювали низький ризик втечі.

Що кажуть представники Хакамади

Японець постійно намагався довести власну невиновність та заявляв, що правоохоронці змусили його зробити зізнання.

Адвокати Хакамади також стверджували, що у поліції сфабрикували докази його вини.

Прихильники кажуть, що майже півстолітнє ув'язнення Хакамади вплинуло на його психічне здоров'я. Більшу частину часу він за ґратами провів в одиночній камері, під страхом розстрілу, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

При цьому 91-річна сестра Хакамади Хідеко постійно займалась проведенням кампанії від його імені, зазначила напередодні винесення вироку, що перебуває у постійній боротьбі.