Жителя Японії визнали невинним після 45 років перебування у камері смертників
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Жителя Японії визнали невинним після 45 років перебування у камері смертників

Івао Хакамада
Джерело:  Euronews

Громадянина Японії Івао Хакамада після 48 років за гратами визнали невинним за звинуваченнями у вбивствах. 

Головні тези:

  • Громадянина Японії Івао Хакамада визнали невинним після 45 років у камері смертників за звинуваченнями у вбивстві.
  • Івао Хакамада провів за гратами 48 років, з яких 45 років в одиночній камері для смертників, що є найдовшим терміном ув’язнення серед засуджених до смерті у світі.
  • Сім'я Хакамади постійно боролася за визнання невинності громадянина, наголошуючи на фабрикації доказів та примусових зізнаннях.
  • Після звільнення Хакамада продовжив відбувати покарання вдома через своє слабке здоров'я та вік.
  • Справа Івао Хакамади спонукала суспільство Японії переглянути кримінальне законодавство для забезпечення більшої доступності до повторних судових розглядів.

Що відомо про визнання невинності громадянина Японії після 45 років ув’язнення у камері смертників

Зазначається, що 88-річного Івао Хакамада засудили до повішання у 1968 році через визнання винним у у вбивстві свого боса, його дружини та двох їхніх дітей-підлітків, а також у підпалі їхнього будинку за 2 роки до цього.

Підкреслюється, що Хакамада колишній професійний боксер, який провів за гратами 48 років, з яких 45- у камері для смертників.

Це найдовший термін, який ув’язнені колись проводили у камері, засуджених до смерті.

Японця Івао Хакамаду визнали невинним за звинуваченнями у вбивстві після 45 років у камері для смертників
Івао Хакамада

Після звільнення Хакамада відбував покарання вдома, адже його слабке здоров'я та вік створювали низький ризик втечі. 

Що кажуть представники Хакамади

Японець постійно намагався довести власну невиновність та заявляв, що правоохоронці змусили його зробити зізнання.

Адвокати Хакамади також стверджували, що у поліції сфабрикували докази його вини.

Прихильники кажуть, що майже півстолітнє ув'язнення Хакамади вплинуло на його психічне здоров'я. Більшу частину часу він за ґратами провів в одиночній камері, під страхом розстрілу, — підкреслюється у матеріалі видання.

При цьому 91-річна сестра Хакамади Хідеко постійно займалась проведенням кампанії від його імені, зазначила напередодні винесення вироку, що перебуває у постійній боротьбі.

Дуже важко домогтися початку повторного судового розгляду. Не тільки Івао, але я впевнена, що є й інші люди, які були несправедливо звинувачені і плачуть. ... Я хочу, щоб кримінальне законодавство було переглянуте таким чином, щоб повторний судовий розгляд був більш доступним, — зазначила Хідеко Хакамада.

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