Мэр итальянской деревни Белькастро Антонио Торкиа выдал курьезный запрет на любые болезни для местных жителей, нуждающихся в безотлагательном вмешательстве.
Главные тезисы
- Мэр села Белькастро в Италии запретил жителям болеть, чтобы привлечь внимание к проблеме доступа к медицинской помощи.
- Жители сталкиваются с трудностями в получении неотложной помощи из-за отдаленности медицинских учреждений и отсутствия врачей в определенные дни.
- Постановление мэра о запрете болезней вызвало одобрительную реакцию среди жителей, которые надеются на улучшение условий здравоохранения.
С чем связан запрет болеть жителям итальянской деревни Белькастро
В частности, в изданном мэром постановлении содержится призыв избегать любых болезней, требующих срочного медицинского вмешательства.
Кроме того, Торкиа приказал жителям села избегать действий, которые могут приводить к несчастным случаям, включая прогулки, путешествия и занятия спортом.
При этом мэр признал, что его постановление является шутливой провокацией с целью привлечь внимание к плачевному положению местной системы здравоохранения.
Деревня Белькастро находится на юге Италии в регионе Калабрия. В населенном пункте проживает 1 тыс 200 человек, из которых около половины — пожилые люди.
Они имеют серьезные проблемы с доступом к медицинским услугам, поскольку ближайшее отделение неотложной медицинской помощи расположено на расстоянии более 45 км.
Дорога туда очень сложна и опасна с необходимостью соблюдения требования ограничения скорости до 30 км/ч.
И даже там очень сложно попасть к врачу, поскольку он редко находится на месте, а в праздничные и выходные дни вообще отсутствует.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, мэр Белькастро выпустил постановление с приказом жителям села избегать любых действий, которые могут повредить их здоровью и привести к несчастным случаям.
Чтобы минимизировать риски, он предложил "отдыхать большую часть времени", избегая частых прогулок, путешествий и спорта.
Как отреагировали жители Белькастро
Жители Белькастро полагают, что мэр сделал правильный шаг, выпустив провокационное постановление.
Они надеются, что этот подход привлечет внимание к кризису и побуждает власти прибегнуть к улучшению здравоохранения в регионе.
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