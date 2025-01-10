Мер італійського села Белькастро Антоніо Торкіа видав курйозну заборону на будь-які хвороби для місцевих жителів, які потребують невідкладного втручання.
Головні тези:
- Мер села Белькастро в Італії видав курйозну заборону на хвороби для місцевих жителів, підкресливши нестабільний стан системи охорони здоров'я у регіоні.
- Обмеження на хвороби та ризикові дії були зроблені з метою привернути увагу до проблеми недостатнього доступу до медичної допомоги в селі Белькастро.
- Мешканці села похилого віку мають серйозні труднощі з отриманням невідкладної медичної допомоги через віддаленість від лікувального закладу та відсутність лікаря у вихідні та святкові дні.
- Постанова мера спричинила схвальну реакцію серед мешканців, які сподіваються, що вона спонукає владу до поліпшення умов охорони здоров'я у регіоні.
Із чим пов’язана заборона хворіти для жителів італійського села Белькастро
Зокрема, у виданій мером постанові міститься заклик уникати будь-яких хвороб, які вимагають термінового медичного втручання.
Окрім цього Торкіа наказав жителям села уникати дій, що можуть призводити до нещасних випадків, включаючи прогулянки, подорожі та заняття спортом.
При цьому мер визнав, що його постанова є жартівливою провокацією із метою привернути увагу до жалюгідного стану місцевої системи охорони здоров’я.
Село Белькастро знаходиться на півдні Італії у регіоні Калабрія. У населеному пункті проживає 1 тис 200 людей, з яких близько половини — особи похилого віку.
Вони мають серйозні проблеми із доступом до медичних послуг, оскільки найближче відділення невідкладної медичної допомоги розташоване на відстані у понад 45 км.
Дорога туди дуже складна і небезпечна з необхідністю дотримання вимоги обмеження швидкості до 30 кілометрів на годину.
І навіть там дуже складно потрапити до лікаря, оскільки він рідко перебуває на місці, а у святкові та вихідні дні взагалі відсутній.
Аби привернути увагу до цієї проблеми мер Белькастро випустив постанову із наказом мешканцям села уникати будь-яких дій, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю та призвести до нещасних випадків.
Щоб мінімізувати ризики, він запропонував "відпочивати більшу частину часу", уникаючи частих прогулянок, подорожей та спорту.
Як відреагували жителі Белькастро
Жителі Белькастро вважають, що мер зробив правильний крок, випустивши провокаційну постанову.
Вони сподіваються, що цей підхід приверне увагу до кризи й спонукає владу вдатися до покращення охорони здоров'я в регіоні.
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