Мер італійського села Белькастро Антоніо Торкіа видав курйозну заборону на будь-які хвороби для місцевих жителів, які потребують невідкладного втручання.

Із чим пов’язана заборона хворіти для жителів італійського села Белькастро

Зокрема, у виданій мером постанові міститься заклик уникати будь-яких хвороб, які вимагають термінового медичного втручання.

Окрім цього Торкіа наказав жителям села уникати дій, що можуть призводити до нещасних випадків, включаючи прогулянки, подорожі та заняття спортом.

При цьому мер визнав, що його постанова є жартівливою провокацією із метою привернути увагу до жалюгідного стану місцевої системи охорони здоров’я.

Італійське село Белькастро

Село Белькастро знаходиться на півдні Італії у регіоні Калабрія. У населеному пункті проживає 1 тис 200 людей, з яких близько половини — особи похилого віку.

Вони мають серйозні проблеми із доступом до медичних послуг, оскільки найближче відділення невідкладної медичної допомоги розташоване на відстані у понад 45 км.

Дорога туди дуже складна і небезпечна з необхідністю дотримання вимоги обмеження швидкості до 30 кілометрів на годину.

І навіть там дуже складно потрапити до лікаря, оскільки він рідко перебуває на місці, а у святкові та вихідні дні взагалі відсутній.

Аби привернути увагу до цієї проблеми мер Белькастро випустив постанову із наказом мешканцям села уникати будь-яких дій, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю та призвести до нещасних випадків.

Щоб мінімізувати ризики, він запропонував "відпочивати більшу частину часу", уникаючи частих прогулянок, подорожей та спорту.

Як відреагували жителі Белькастро

Жителі Белькастро вважають, що мер зробив правильний крок, випустивши провокаційну постанову.

Вони сподіваються, що цей підхід приверне увагу до кризи й спонукає владу вдатися до покращення охорони здоров'я в регіоні.