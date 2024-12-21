Жительница Румынии годами подпирала дверь камнем, найденным в русле ручья, стоимость которого на самом деле составляла 1 млн. евро.
Главные тезисы
- Жительница Румынии владела уникальным янтарным самородком, стоимость которого достигала 1 млн евро.
- Эксперты оценили возраст камня от 38 до 70 млн лет, делая его ценным для исторических исследований.
- Камень, когда-то использовавшийся для подпирания двери, теперь представлен в музее Бузеу как национальное сокровище Румынии.
Что известно об уникальном камне стоимостью в миллион евро
Отмечается, что женщина так и не узнала, какой уникальный камень использовала годами только для подпирания своей двери.
Уже после ее смерти в 1991 году родственник, ставший наследником дома, обратил внимание на этот камень, решив проверить, стоит ли он чего-то.
Эксперты оценили стоимость уникального камня в 1 млн. евро. После этого счастливый мужчина продал камень государству.
Его признали национальным сокровищем Румынии и сейчас он хранится в музее Бузеу, поскольку именно в этом уезде была найдена реликвия.
Дело в том, что камень, которым женщина годами подпирала дверь, оказался одним из самых больших самородков янтаря в мире.
Этот камень весом в 3,5 кг является самым большим из когда-либо найденных кусков руманита.
Руманит является разновидностью янтаря, что ценится благодаря широкому спектру глубоких красных оттенков.
Эксперты предполагают, что возраст уникального самородка предположительно составляет от 38 до 70 млн лет.
Эта находка напоминает случай в Мичигане (США). Там мужчина подпирал дверь камнем, чтобы через десятилетие узнать, что это метеорит стоимостью в 100 тыс долларов.
Янтарь нашли даже в Антарктиде
Группа ученых под руководством Иоганна П. Клагеса из Института Альфреда Вегенера, Центра полярных и морских исследований им.
Ученые отмечают, что их открытие означает, что в определенный момент на всех континентах на Земле существовали условия, благоприятные для существования деревьев, производящих смолу.
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