Жителька Румунії роками підпирала двері каменем, знайденим в руслі струмка, вартість якого насправді складала 1 млн євро.
Головні тези:
- Жителька Румунії виявилася власницею унікального бурштинового самородку, який виявився одним з найбільших самородків бурштину у світі.
- Камінь вагою у 3,5 кг був вирішено продати державі, яка визнала його національним скарбом і зараз його можна побачити у музеї Бузеу.
- Експерти оцінили вік унікального самородку руманіту від 38 до 70 млн років, що робить його дуже цінним для вивчення історії.
Що відомо про унікальний камень вартістю у мільйон євро
Зазначається, що жінка так і не дізналась, який унікальний камень використовувала роками лише для підпирання власних дверей.
Вже після її смерті у 1991 році родич, який став спадкоємцем будинку, звернув увагу на цей камінь, вирішивши перевірити, чи він чогось вартує.
Експерти оцінили вартість унікального каменя в 1 млн євро. Після цього щасливий чоловік продав камень державі.
Його визнали національним скарбом Румунії і наразі він зберігається в музеї Бузеу, оскільки саме в цьому повіті було знайдено реліквію.
Справа в тому, що камінь, яким жінка роками підпирала двері, виявився одним з найбільших самородків бурштину у світі
Цей камінь вагою у 3,5 кг є найбільшим з коли-небудь знайдених шматків руманіту.
Руманіт є різновидом бурштину , що цінується завдяки широкому спектру глибоких червонуватих відтінків.
Експерти припускають, що вік унікального самородку, ймовірно, становить від 38 до 70 млн років.
Ця знахідка нагадує випадок у Мічигані (США). Там чоловік підпирав двері каменем, щоб через десятиліття дізнатися, що то метеорит вартістю у 100 тис доларів.
Бурштин знайшли навіть в Антарктиді
Група вчених під керівництвом Йоганна П. Клагеса з Інституту Альфреда Вегенера, Центру полярних та морських досліджень імені Гельмгольця та доктора Хенні Гершель з Технічного університету Фрайберзької гірничої академії нещодавно виявили бурштин в осадовому керні, витягнутому під час експедиції 2017 року.
Вчені відзначають, що їхнє відкриття означає, що у певний момент на всіх континентах Землі існували умови, сприятливі для існування дерев, які виробляють смолу.
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