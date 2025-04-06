Зрители выбрали лучший музыкальный клип всех времен — видео
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Зрители выбрали лучший музыкальный клип всех времен — видео

Мадонна возглавила еще один престижный рейтинг
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Источник:  online.ua

Портал ListChallenges провел опрос среди пользователей со всего мира, чтобы определить лучшие музыкальные клипы всех времен. Абсолютным лидером рейтинга стала видеоработа к композиции "Like a Prayer" певицы Мадонны.

Главные тезисы

  • Композиция стала главным синглом из четвертого студийного альбома Мадонны и имеет более 341 миллиона просмотров на YouTube.
  • Также этот трек вошел в список 500 лучших песен всех времен по версии Rolling Stone.

Мадонна возглавила еще один престижный рейтинг

Что важно понимать, песня Like a Prayer была представлена в 1989 году, однако за все это время не потеряла своей актуальности.

Музыкальные эксперты обращают внимание на то, что этот трек вошел в четвертый одноименный студийный альбом Мадонны и стал главным синглом.

Клип был опубликован на YouTube 16 лет назад. За это время видео собрало более 341 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что композиция Like a Prayer много раз занимала первые места во многих чартах, в частности, в Billboard Hot 100.

Более того, Rolling Stone включил трек Мадонны в список 500 лучших песен всех времен.

На втором месте оказалась исландская певица Бьерк с клипом к песне "It's Oh So Quiet".

На третьей строчке — легендарный американский певец Майкл Джексон с музыкальным роликом к композиции "Billie Jean".

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