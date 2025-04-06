Зрители выбрали лучший музыкальный клип всех времен — видео

Портал ListChallenges провел опрос среди пользователей со всего мира, чтобы определить лучшие музыкальные клипы всех времен. Абсолютным лидером рейтинга стала видеоработа к композиции "Like a Prayer" певицы Мадонны.
Главные тезисы
- Композиция стала главным синглом из четвертого студийного альбома Мадонны и имеет более 341 миллиона просмотров на YouTube.
- Также этот трек вошел в список 500 лучших песен всех времен по версии Rolling Stone.
Мадонна возглавила еще один престижный рейтинг
Что важно понимать, песня Like a Prayer была представлена в 1989 году, однако за все это время не потеряла своей актуальности.
Музыкальные эксперты обращают внимание на то, что этот трек вошел в четвертый одноименный студийный альбом Мадонны и стал главным синглом.
Клип был опубликован на YouTube 16 лет назад. За это время видео собрало более 341 миллиона просмотров.
Стоит отметить, что композиция Like a Prayer много раз занимала первые места во многих чартах, в частности, в Billboard Hot 100.
Более того, Rolling Stone включил трек Мадонны в список 500 лучших песен всех времен.
На втором месте оказалась исландская певица Бьерк с клипом к песне "It's Oh So Quiet".
На третьей строчке — легендарный американский певец Майкл Джексон с музыкальным роликом к композиции "Billie Jean".
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