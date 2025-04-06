Глядачі обрали найкращий музичний кліп усіх часів — відео

Портал ListChallenges провів опитування серед користувачів з усього світу, щоб визначити найкращі музичні кліпи усіх часів. Абсолютним лідером рейтингу стала відеоробота до композиції "Like a Prayer" співачки Мадонни.

Мадонна очолила ще один престижний рейтинг

Що важливо розуміти, пісня "Like a Prayer" була представлена у 1989 році, однак за весь цей час не втратила своєї актуальності.

Музичні експерти звертають увагу на те, що цей трек увійшов до четвертого однойменного студійного альбому Мадонни та став головним синглом.

Кліп опублікували на YouTube 16 років тому. За цей час відео зібрало понад 341 мільйон переглядів.

Варто зазначити, що композиція "Like a Prayer" багато разів посідала перші місця в багатьох чартах, зокрема, у Billboard Hot 100.

Ба більше, Rolling Stone включив трек Мадонни до списку 500 найкращих пісень усіх часів.

На другому місці опинилася ісландська співачка Б'єрк з кліпом до пісні "It's Oh So Quiet".