Журнал Time добавил Юлию Навальную в свой топ-100 влиятельных людей мира
Категория
Культура
Дата публикации

Журнал Time добавил Юлию Навальную в свой топ-100 влиятельных людей мира

Юлия Навальная
Читати українською
Источник:  TIME

Вдова российского политика Алексея Навального Юлия оказалась в списке самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.

Юлия Навальная оказалась в списке самых влиятельных людей Time

Категорию "Лидеры" журнала возглавляет супруга покойного российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.

Больше всего я хочу, чтобы Кремль и его чиновники поняли: если они убили Алексея, я буду за него. Если со мной что-нибудь сделают, придет другой человек, — цитирует издание Навальную.

Текс о Навальной, посвященный ее включению в список Time, написала вице-президент США Камала Гаррис.

Гаррис говорит, Навальная «с огромным мужеством осудила ложь и жестокость российских властей» во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности после новостей о смерти своего мужа.

Кто еще попал в рейтинг

Из украинцев в рейтинге оказался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Текст о нем написал бывший премьер-министр Дании и эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

После полномасштабного вторжения Ермак донес послание Зеленского миру, создав крепкую сеть друзей Украины от Запада до Глобального Юга, объединив их вокруг вопросов от санкций к окружающей среде.

По мнению Расмуссена, в важный для Украины и для демократии момент Андрей Ермак "не только служит решающим лидером, но и доказал, что он им есть".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Залужный попали в топ 100 самых влиятельных людей мира от Time
Зеленский и Залужный попали в топ 100 самых влиятельных людей мира от Time
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Трое украинок попали в топ-100 женщин года от BBC
Украинки
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Елена Зеленская вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times
Елена Зеленская

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?