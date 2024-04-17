Вдова российского политика Алексея Навального Юлия оказалась в списке самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.

Юлия Навальная оказалась в списке самых влиятельных людей Time

Категорию "Лидеры" журнала возглавляет супруга покойного российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.

Больше всего я хочу, чтобы Кремль и его чиновники поняли: если они убили Алексея, я буду за него. Если со мной что-нибудь сделают, придет другой человек, — цитирует издание Навальную. Поделиться

Текс о Навальной, посвященный ее включению в список Time, написала вице-президент США Камала Гаррис.

Гаррис говорит, Навальная «с огромным мужеством осудила ложь и жестокость российских властей» во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности после новостей о смерти своего мужа.

“Most of all, I want the Kremlin and its officials to understand: if they killed Alexei, then I will step up. If they do something to me, another person will come."



Yulia Navalnaya—the widow of Alexei Navalny—speaks to @shustry https://t.co/WY7YjfDqvu pic.twitter.com/uWoBDf67Z4 — TIME (@TIME) April 17, 2024

Кто еще попал в рейтинг

Из украинцев в рейтинге оказался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Текст о нем написал бывший премьер-министр Дании и эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

После полномасштабного вторжения Ермак донес послание Зеленского миру, создав крепкую сеть друзей Украины от Запада до Глобального Юга, объединив их вокруг вопросов от санкций к окружающей среде. Поделиться

По мнению Расмуссена, в важный для Украины и для демократии момент Андрей Ермак "не только служит решающим лидером, но и доказал, что он им есть".