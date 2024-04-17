Вдова российского политика Алексея Навального Юлия оказалась в списке самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.
Юлия Навальная оказалась в списке самых влиятельных людей Time
Категорию "Лидеры" журнала возглавляет супруга покойного российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.
Текс о Навальной, посвященный ее включению в список Time, написала вице-президент США Камала Гаррис.
Гаррис говорит, Навальная «с огромным мужеством осудила ложь и жестокость российских властей» во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности после новостей о смерти своего мужа.
Кто еще попал в рейтинг
Из украинцев в рейтинге оказался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Текст о нем написал бывший премьер-министр Дании и эксгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По мнению Расмуссена, в важный для Украины и для демократии момент Андрей Ермак "не только служит решающим лидером, но и доказал, что он им есть".
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