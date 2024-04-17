Вдова російського політика Олексія Навального Юлія опинилася у списку найвпливовіших людей світу за версією американського журналу Time.
Юлія Навальна опинилася у списку найвпливовіших людей Time
Категорію "Лідери" журналу очолює дружина покійного російського політика Олексія Навального Юлія Навальна.
Текс про Навальну, який присвячений її включенню до списку Time, написала віце-президентка США Камала Гарріс.
Гарріс каже, Навальна «з величезною мужністю засудила брехню та жорстокість російської влади» під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції після новин про смерть свого чоловіка.
Хто ще потрапив до рейтингу
З українців у рейтингу опинився глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Текст про нього написав колишній прем'єр-міністр Данії та ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
На думку Расмуссена, у важливий для України та для демократії момент Андрій Єрмак “не лише служить вирішальним лідером, але й довів, що ним є”.
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