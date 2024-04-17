Юлія Навальна опинилася у списку найвпливовіших людей Time

Категорію "Лідери" журналу очолює дружина покійного російського політика Олексія Навального Юлія Навальна.

Найбільше я хочу, щоб Кремль і його чиновники зрозуміли: якщо вони вбили Олексія, то я буду за нього. Якщо зі мною щось зроблять, прийде інша людина, — цитує видання Навальну. Поширити

Текс про Навальну, який присвячений її включенню до списку Time, написала віце-президентка США Камала Гарріс.

Гарріс каже, Навальна «з величезною мужністю засудила брехню та жорстокість російської влади» під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції після новин про смерть свого чоловіка.

“Most of all, I want the Kremlin and its officials to understand: if they killed Alexei, then I will step up. If they do something to me, another person will come."



Yulia Navalnaya—the widow of Alexei Navalny—speaks to @shustry https://t.co/WY7YjfDqvu pic.twitter.com/uWoBDf67Z4 — TIME (@TIME) April 17, 2024

Хто ще потрапив до рейтингу

З українців у рейтингу опинився глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Текст про нього написав колишній прем'єр-міністр Данії та ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Після повномасштабного вторгнення Єрмак доніс послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від Заходу до Глобального Півдня, об’єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля. Поширити

На думку Расмуссена, у важливий для України та для демократії момент Андрій Єрмак “не лише служить вирішальним лідером, але й довів, що ним є”.