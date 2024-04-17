Журнал Time додав Юлію Навальну у свій топ-100 впливових людей світу
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Культура
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Журнал Time додав Юлію Навальну у свій топ-100 впливових людей світу

Юлія Навальна
Джерело:  TIME

Вдова російського політика Олексія Навального Юлія опинилася у списку найвпливовіших людей світу за версією американського журналу Time.

Юлія Навальна опинилася у списку найвпливовіших людей Time

Категорію "Лідери" журналу очолює дружина покійного російського політика Олексія Навального Юлія Навальна.

Найбільше я хочу, щоб Кремль і його чиновники зрозуміли: якщо вони вбили Олексія, то я буду за нього. Якщо зі мною щось зроблять, прийде інша людина, — цитує видання Навальну.

Текс про Навальну, який присвячений її включенню до списку Time, написала віце-президентка США Камала Гарріс.

Гарріс каже, Навальна «з величезною мужністю засудила брехню та жорстокість російської влади» під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції після новин про смерть свого чоловіка.

Хто ще потрапив до рейтингу

З українців у рейтингу опинився глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Текст про нього написав колишній прем'єр-міністр Данії та ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Після повномасштабного вторгнення Єрмак доніс послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від Заходу до Глобального Півдня, об’єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля. 

На думку Расмуссена, у важливий для України та для демократії момент Андрій Єрмак “не лише служить вирішальним лідером, але й довів, що ним є”.

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