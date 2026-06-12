Держсекретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав громадян країни-агресорки з Днем Росії.
Головні тези:
- Марко Рубіо привітав громадян країни-агресора з Днем Росії, висловивши сподівання на мирне врегулювання конфлікту.
- Держсекретар вказав на важливість миру для майбутнього російського народу та розвитку відносин між США та Росією.
Рубіо звернувся до росіян у їхнє державне свято
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Сполучені Штати як і раніше віддані справі досягнення мирного врегулювання російсько-української війни.
Він також висловив сподівання, що міцний мир відкриє шлях до «процвітаючого майбутнього для російського народу» та «до більш конструктивних відносин між США та Росією».
Також 12 червня Повітряні сили ЗСУ попередили про високу ймовірність того, що російські війська застосують балістичну ракету середньої дальності Орєшнік.
3 червня Рубіо під час слухань у комітеті з питань закордонних справ Конгресу США заявив, що країна-агресор Росія ніколи не досягне військовим шляхом тих цілей в Україні, яких вона вимагає на мирних переговорах.
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