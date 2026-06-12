Рубіо традиційно привітав жителів країни-агресорки з Днем Росії

Держсекретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав громадян країни-агресорки з Днем Росії.

Рубіо звернувся до росіян у їхнє державне свято

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Сполучені Штати як і раніше віддані справі досягнення мирного врегулювання російсько-української війни.

Він також висловив сподівання, що міцний мир відкриє шлях до «процвітаючого майбутнього для російського народу» та «до більш конструктивних відносин між США та Росією».

Цього ж дня російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з військовими заявив, що держава-агресор посилить удари по інфраструктурі України. Поширити

Також 12 червня Повітряні сили ЗСУ попередили про високу ймовірність того, що російські війська застосують балістичну ракету середньої дальності Орєшнік.