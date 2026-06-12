Госсекретарь США Марк Рубио от имени Соединенных Штатов Америки поздравил граждан страны-агрессорки с Днем России.
Главные тезисы
- Госсекретарь США Марк Рубио поздравил граждан страны-агрессора с Днем России, выразив надежду на мирное урегулирование конфликта.
- США привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны, выражают надежду на процветающее будущее для русского народа и улучшение отношений с Россией.
Рубио обратился к россиянам в их государственный праздник
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны.
Он также выразил надежду, что крепкий мир откроет путь к «процветающему будущему для русского народа» и «к более конструктивным отношениям между США и Россией».
Также 12 июня Воздушные силы ВСУ предупредили о высокой вероятности, что российские войска применят баллистическую ракету средней дальности Орешник.
3 июня Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Конгресса США заявил, что страна-агрессор Россия никогда не достигнет военным путем тех целей в Украине, которых она требует на мирных переговорах.
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