Рубио обратился к россиянам в их государственный праздник

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны.

Он также выразил надежду, что крепкий мир откроет путь к «процветающему будущему для русского народа» и «к более конструктивным отношениям между США и Россией».

В этот же день российский диктатор Владимир Путин на встрече с военными заявил, что государство-агрессор усилит удары по инфраструктуре Украины. Поделиться

Также 12 июня Воздушные силы ВСУ предупредили о высокой вероятности, что российские войска применят баллистическую ракету средней дальности Орешник.