Рубио традиционно поздравил жителей страны-агрессорки с Днем России
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Рубио традиционно поздравил жителей страны-агрессорки с Днем России

Госдеп США
Рубио
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Госсекретарь США Марк Рубио от имени Соединенных Штатов Америки поздравил граждан страны-агрессорки с Днем России.

Главные тезисы

  • Госсекретарь США Марк Рубио поздравил граждан страны-агрессора с Днем России, выразив надежду на мирное урегулирование конфликта.
  • США привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны, выражают надежду на процветающее будущее для русского народа и улучшение отношений с Россией.

Рубио обратился к россиянам в их государственный праздник

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу достижения мирного урегулирования российско-украинской войны.

Он также выразил надежду, что крепкий мир откроет путь к «процветающему будущему для русского народа» и «к более конструктивным отношениям между США и Россией».

В этот же день российский диктатор Владимир Путин на встрече с военными заявил, что государство-агрессор усилит удары по инфраструктуре Украины.

Также 12 июня Воздушные силы ВСУ предупредили о высокой вероятности, что российские войска применят баллистическую ракету средней дальности Орешник.

3 июня Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Конгресса США заявил, что страна-агрессор Россия никогда не достигнет военным путем тех целей в Украине, которых она требует на мирных переговорах.

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