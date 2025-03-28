Саміт у Парижі. Зеленський розкрив подробиці щодо нової допомоги партнерів

У Парижі 27 березня лідери європейських країн обговорили нові оборонні пакети для України. Також було ухвалено рішення про продовження санкцій проти Росії.

Зеленський розкрив подробиці щодо нової допомоги партнерів після саміту у Парижі

Зеленський розповів, що на зустрічі європейських лідерів у Парижі серед ключових тем були:

зміцнення безпеки України,

тиск на Росію задля досягнення миру,

погодження спільних безпекових кроків.

За словами президента, Європа підтвердила свою здатність захищати себе, і зараз разом з Києвом працює над гарантуванням більшої безпеки для України та всіх європейських народів.

Зеленський також зазначив, що лідери доручили військовим представникам країн, які готові робити конкретні кроки для забезпечення миру, провести зустрічі та опрацювати відповідні деталі.

Він також додав, що є нові рішення щодо інвестицій партнерів у оборонне виробництво України. Президент підкреслив, що данська модель продовжує працювати ефективно, і цього року разом із партнерами Україна виробить більше дронів та іншої зброї для захисту життя.

Дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають Україні. Дякую Франції та Британії за те, що такий наш формат коаліції охочих і спроможних працювати заради безпеки став ефективним. Володимир Зеленський Президент України

Під час зустрічі в Парижі Україна домовилася про розширення доступу до розвідданих європейських країн, а також про доступ до деяких складів із боєприпасами.

Ми також домовилися з партнерами деяких країн — не буду уточнювати зараз — про розширення (це ініціатива саме європейська) доступу України до розвідданих, доступу до відповідних технології та супутників, які мають наші європейські колеги.

Зеленський також поінформував, що українська сторона домовилася "з деякими лідерами щодо доступу до їхніх складів з боєприпасами".