Саммит в Париже. Зеленский раскрыл подробности новой помощи партнеров
Категория
Украина
Дата публикации

Саммит в Париже. Зеленский раскрыл подробности новой помощи партнеров

Владимир Зеленский
саммит
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В Париже 27 марта лидеры европейских стран обсудили новые пакеты обороны для Украины. Также было принято решение о продлении санкций против России.

Главные тезисы

  • На саммите в Париже обсуждались новые оборонные пакеты для Украины и продление санкций против России.
  • Зеленский раскрыл ключевые темы встречи: укрепление безопасности Украины, давление на Россию, общие шаги по безопасности.
  • Были достигнуты соглашения о расширении доступа к разведданным и складам с боеприпасами, а также о лицензиях на производство ПВО и артиллерии.

Зеленский раскрыл подробности новой помощи партнеров после саммита в Париже

Зеленский рассказал, что на встрече европейских лидеров в Париже среди ключевых тем были:

  • укрепление безопасности Украины,

  • давление на Россию для достижения мира,

  • согласование общих шагов безопасности.

По словам президента, Европа подтвердила свою способность защищать себя и сейчас вместе с Киевом работает над обеспечением большей безопасности для Украины и всех европейских народов.

Зеленский также отметил, что лидеры поручили военным представителям стран, готовым делать конкретные шаги для обеспечения мира, провести встречи и проработать соответствующие детали.

Он также добавил, что есть новые решения по инвестициям партнеров в оборонное производство Украины. Президент подчеркнул, что датская модель продолжает работать эффективно, и в этом году вместе с партнерами Украина произведет больше дронов и другого оружия для защиты жизни.

Спасибо каждому лидеру, каждому государству, помогающему Украине. Благодарю Францию и Британию за то, что такой наш формат коалиции желающих и способных работать ради безопасности стал эффективным.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Во время встречи в Париже Украина договорилась о расширении доступа в разведданные европейские страны, а также о доступе к некоторым складам с боеприпасами.

Мы также договорились с партнерами некоторых стран — не буду уточнять сейчас — о расширении (это инициатива именно европейская) доступа Украины к разведданным, доступа к соответствующим технологиям и спутникам, имеющим наши европейские коллеги.

Зеленский также проинформировал, что украинская сторона договорилась "с некоторыми лидерами по доступу в их склады с боеприпасами".

Мы договорились о лицензиях на производство ПВО, а также работать над лицензиями для некоторых видов артиллерии.

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