Трибунал для Путина. Чего ждать от нового саммита лидеров ЕС
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Трибунал для Путина. Чего ждать от нового саммита лидеров ЕС

Путин
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Как удалось узнать украинским журналистам, Европейский Совет готовится объявить о необходимости привлечения к ответственности виновных за преступления, совершенные во время войны России против Украины. Кроме того, прозвучат призывы к созданию Специального трибунала.

Главные тезисы

  • Члены ЕС настроены решительно на создание трибунала для Путина и высшего руководства России в связи с военными преступлениями.
  • Некоторые заявления касательно Украины не будут поддержаны Венгрией.

Лидеры Евросоюза готовы поддержать идею трибунала для Путина

По предварительным данным, во время саммита в Брюсселе 20-21 марта будет объявлено о важности создания Спецтрибунала под эгидой Совета Европы.

Его главная цель — наказать виновных за преступление во время агрессии России против Украины.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о российском диктаторе Владимире Путине и высшем руководстве страны-агрессорки.

Кроме того, указано, что часть выводов, посвященных Украине, не будет поддержана Венгрией. Скорее всего, ее утвердят 26 государств ЕС из 27.

Европейский совет подтверждает решительную приверженность Евросоюзу обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с российской агрессией против Украины. В этом контексте прогресс, достигнутый в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, является важным шагом, — сказано в документе.

Стоит отметить, что дискуссии по созданию спецтрибунала для России за преступление агрессии продолжаются последние 3 года, поскольку до сих пор не существует международного суда, который привлекал бы ответственность за преступление агрессии.

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