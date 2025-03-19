Трибунал для Путіна. Чого очікувати від нового Саміту лідерів ЄС

Як вдалося дізнатися українським журналістам, Європейська Рада готується оголосити про необхідність притягнення до відповідальності винних за злочини, скоєні під час війни Росії проти України. Окрім того, пролунають заклики до створення Спеціального трибуналу.

Лідери Євросоюзу готові підтримати ідею трибуналу для Путіна

За попередніми даними, під час саміту у Брюсселі 20-21 березня буде оголошено про важливість створення Спецтрибуналу під егідою Ради Європи.

Його головна мета — покарати винних за злочин під час агресії Росії проти України.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про російського диктатора Володимира Путіна та найвище керівництво країни-агресорки.

Окрім того, вказано, що частина висновків, присвячена Україні, не буде підтримана Угорщиною. Найімовірніше, що її затвердять 26 держав ЄС з 27.

Європейська рада підтверджує рішучу відданість Євросоюзу забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв'язку з російською агресією проти України. У цьому контексті прогрес, досягнутий у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи, є важливим кроком, — йдеться в документі. Поширити

Варто зазначити, що дискусії щодо створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають останні 3 роки, оскільки досі не існує міжнародного суду, який би притягав до відповідальності за злочин агресії.