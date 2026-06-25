СБУ та ФБР викрили російські спецслужби на спробах кібератак щодо посадовців України і країн-партнерок

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань США викрили російські спецслужби на систематичних кібератаках на месенджери посадових осіб, військовослужбовців, політиків та активістів із України, інших країн Європи і США.
Головні тези:
- СБУ та ФБР виявили спроби російських спецслужб здійснити кібератаки на посадовців і активістів України та інших країн.
- Хакери використовують різноманітні методи, включаючи виманювання паролів через розсилку СМС від імені підроблених ботів.
СБУ спільно з ФБР провела кібероперацію проти хакерів РФ
Мета зламів — отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні персональні дані.
Наприклад, для виманювання паролів до акаунта найчастіше застосовується розсилка СМС від імені так званих “команд підтримки”. Такі дії маскуються під роботу офіційних ботів, а самі повідомлення приходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан.
СБУ наголошує, що російські спецслужби і пов’язані із ними хакери атакують не лише організації, посадовців чи публічних осіб, а й особисті акаунти українців.
Тому СБУ закликає громадян дбати про власну кібербезпеку та дотримуватися базових правил кібергігієни.
Слід регулярно перевіряти свої активні сесії в месенджері і завершувати всі невідомі підключення.
Варто також увімкнути двофакторну автентифікацію та використовувати складний PIN-код з літер і цифр.
Важливо нікому не передавати коди підтвердження, PIN-коди, паролі та ключі відновлення акаунта.
У СБУ закликають не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Їх акаунт може бути уже зламаний, та не відкривати файли з невідомих або сумнівних чатів, особливо якщо просять зробити це з комп’ютера.
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