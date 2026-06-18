СБУ розвінчала фейк РФ щодо "удару ЗСУ по автобусу з дітьми-футболістами" на Брянщині

Служба безпеки України має всі підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області Російської Федерації є спецоперацією російських спецслужб.
Головні тези:
- СБУ має підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб.
- Докази спростовують заяви РФ про ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дітьми-футболістами.
СБУ розвінчала ганебний фейк РФ про “удари ЗСУ” на Брянщині
Про це повідомила СБУ і оприлюднила скріншот відповідного документа.
Зокрема, поінформували в СБУ, у перехопленій довідці повідомляється, що:
так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;
наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;
крім цього, черговий 32-ї дивізії російських військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.
Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.
Разом з тим, в українській спецслужбі вкотре підкреслили, що Україна та всі Сили безпеки та оборони неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.
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