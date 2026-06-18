СБУ розвінчала фейк РФ щодо "удару ЗСУ по автобусу з дітьми-футболістами" на Брянщині

Служба безпеки України має всі підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області Російської Федерації є спецоперацією російських спецслужб.

СБУ розвінчала ганебний фейк РФ про “удари ЗСУ” на Брянщині

Про це повідомила СБУ і оприлюднила скріншот відповідного документа.

Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион». Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА. Поширити

Зокрема, поінформували в СБУ, у перехопленій довідці повідомляється, що:

так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;

наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;

крім цього, черговий 32-ї дивізії російських військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.

Докази СБУ

Разом з тим, в українській спецслужбі вкотре підкреслили, що Україна та всі Сили безпеки та оборони неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.