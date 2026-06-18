СБУ розвінчала фейк РФ щодо "удару ЗСУ по автобусу з дітьми-футболістами" на Брянщині
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ розвінчала фейк РФ щодо "удару ЗСУ по автобусу з дітьми-футболістами" на Брянщині

СБУ
СБУ

Служба безпеки України має всі підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області Російської Федерації є спецоперацією російських спецслужб.

Головні тези:

  • СБУ має підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб.
  • Докази спростовують заяви РФ про ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дітьми-футболістами.

СБУ розвінчала ганебний фейк РФ про “удари ЗСУ” на Брянщині

Про це повідомила СБУ і оприлюднила скріншот відповідного документа.

Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион». Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.

Зокрема, поінформували в СБУ, у перехопленій довідці повідомляється, що:

  • так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;

  • наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;

  • крім цього, черговий 32-ї дивізії російських військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.

Докази СБУ

Разом з тим, в українській спецслужбі вкотре підкреслили, що Україна та всі Сили безпеки та оборони неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяви представників Російської Федерації про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області.

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