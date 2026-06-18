СБУ развенчала фейк РФ насчет "удара ВСУ по автобусу с детьми-футболистами" на Брянщине

У Службы безопасности Украины есть все основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области Российской Федерации является спецоперацией российских спецслужб.

СБУ развенчала позорный фейк РФ об "ударах ВСУ" на Брянщине

Об этом сообщила СБУ и обнародовала скриншот соответствующего документа.

Речь идет об информационной справке от мониторингового центра Государственного казенного учреждения Брянской области Безопасный регион. Соответствующий документ был получен в ходе контрразведывательных мероприятий СБУ. В сводке говорится, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских БПЛА. Поделиться

В частности, проинформировали в СБУ, в перехваченной справке сообщается, что:

так называемый «РС ОШ ЭНЦ» (Региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра) не фиксировал БПЛА в районе инцидента;

наличие дронов в воздушном пространстве не подтвердил также дежурный по радиолокационному батальону в российском населенном пункте Супонево;

кроме этого, очередной 32-й дивизии российских войск не подтвердил полеты беспилотных аппаратов в нужное время.

Таким образом, у СБУ есть основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ является спецоперацией российских спецслужб. Обращаем внимание, что ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных ИПСО и давления на Украину на международной арене.

Доказательства СБУ

Вместе с тем, в украинской спецслужбе в очередной раз подчеркнули, что Украина и все Силы безопасности и обороны неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и работают исключительно по законным военным целям.