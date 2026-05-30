ВСУ опровергли фейк РФ насчет удара Украины по Запорожской АЭС

Россия в субботу 30 мая распространила фейк о якобы ударе Украины по энергоблоку ЗАЭС. Однако эта информация является очередной попыткой дискредитировать нашу страну и скрыть свои преступления.

Ядерный шантаж: ВСУ опровергли российский фейк по отношению к ЗАЭС

Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку № 6 Запорожской АЭС. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий по ядерным объектам.

Военные отметили, что Россия еще с марта 2022 г. незаконно удерживает ЗАЭС под военным контролем, превратив гражданский ядерный в элемент военной инфраструктуры.

В частности, оккупанты нарушают требования по размещению огневых средств в пределах 5-ти километровой зоны, размещают средства РЭБ, вооружения, военную технику и личный состав на территории станции.

Также там добавили, что россияне продолжают использовать ЗАЭС в качестве инструмента ядерного шантажа и информационных провокаций.

Систематические манипуляции вокруг ядерной безопасности являются составляющими политики ядерного терроризма, которую Россия осуществляет против Украины и международного сообщества. Заявления российской стороны о якобы ударе Сил обороны Украины по Запорожской АЭС являются очередной информационной провокацией государства-агрессора, ведь это не первое подобное заявление Москвы.

В Силах обороны подчеркнули, что данная схема РФ отработана. В частности после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории.

При этом никаких доказательств россияне традиционно не дают, и сегодняшний вброс не стал исключением.

Военные отметили, что ЗАЭС находится в 50 км от сухопутного участка линии столкновения. В то же время Никополь, который является ближайшим городом на подконтрольной Украине территории, находится на другой стороне Каховского водохранилища, причем не менее 10 км от станции.

Кроме того, на вооружении ВСУ нет дронов на оптоволоконном управлении, которые имели бы такой дальний радиус действия. Нет также и дронов с кумулятивной боевой частью вашего 5-6 кг, поскольку именно столько нужно, чтобы пробить такое отверстие, о котором заявляет РФ.

Кроме того, оккупационные войска сами выставили вокруг ЗАЭС многоуровневую дымовую защиту — пролететь через нее незамеченным аппарат физически не мог. Версия, продвигаемая Россией, не выдерживает никакой проверки фактами.

В Силах обороны подчеркнули, что ВСУ действуют в рамках международного гуманитарного права и соблюдают Женевские конвенции, запрещающие удары по ядерным объектам.

Там подчеркнули, что в период инцидента на соответствующем участке фронта боевых действий не было и никаких средств поражения не применялось.

Также военные добавили, что Россия намеренно не демонстрирует качественные фото и видео кадры с якобы последствиями удара.