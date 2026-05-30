ВСУ опровергли фейк РФ насчет удара Украины по Запорожской АЭС

Россия в субботу 30 мая распространила фейк о якобы ударе Украины по энергоблоку ЗАЭС. Однако эта информация является очередной попыткой дискредитировать нашу страну и скрыть свои преступления.
Главные тезисы
- Российский фейк о якобы ударе Украины по энергоблоку ЗАЭС был опровергнут ВСУ.
- Украинские военные соблюдают международное гуманитарное право и не нанесли удар по энергетическому объекту.
Ядерный шантаж: ВСУ опровергли российский фейк по отношению к ЗАЭС
Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку № 6 Запорожской АЭС. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий по ядерным объектам.
В частности, оккупанты нарушают требования по размещению огневых средств в пределах 5-ти километровой зоны, размещают средства РЭБ, вооружения, военную технику и личный состав на территории станции.
Также там добавили, что россияне продолжают использовать ЗАЭС в качестве инструмента ядерного шантажа и информационных провокаций.
Систематические манипуляции вокруг ядерной безопасности являются составляющими политики ядерного терроризма, которую Россия осуществляет против Украины и международного сообщества. Заявления российской стороны о якобы ударе Сил обороны Украины по Запорожской АЭС являются очередной информационной провокацией государства-агрессора, ведь это не первое подобное заявление Москвы.
В Силах обороны подчеркнули, что данная схема РФ отработана. В частности после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории.
При этом никаких доказательств россияне традиционно не дают, и сегодняшний вброс не стал исключением.
Кроме того, на вооружении ВСУ нет дронов на оптоволоконном управлении, которые имели бы такой дальний радиус действия. Нет также и дронов с кумулятивной боевой частью вашего 5-6 кг, поскольку именно столько нужно, чтобы пробить такое отверстие, о котором заявляет РФ.
Кроме того, оккупационные войска сами выставили вокруг ЗАЭС многоуровневую дымовую защиту — пролететь через нее незамеченным аппарат физически не мог. Версия, продвигаемая Россией, не выдерживает никакой проверки фактами.
В Силах обороны подчеркнули, что ВСУ действуют в рамках международного гуманитарного права и соблюдают Женевские конвенции, запрещающие удары по ядерным объектам.
Там подчеркнули, что в период инцидента на соответствующем участке фронта боевых действий не было и никаких средств поражения не применялось.
Также военные добавили, что Россия намеренно не демонстрирует качественные фото и видео кадры с якобы последствиями удара.
