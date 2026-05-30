ЗСУ спростували фейк РФ щодо удару України по Запорізькій АЕС

Росія в суботу 30 травня поширила фейк про нібито удар України по енергоблоку ЗАЕС. Однак ця інформація є черговою спробою дискредитувати нашу країну та приховати власні злочини.

Ядерний шантаж: ЗСУ спростували російський фейк щодо ЗАЕС

Сили оборони України не завдавали удару по енергоблоку № 6 Запорізької АЕС. Українські військовослужбовці діють виключно в межах норм міжнародного гуманітарного права та усвідомлюють наслідки будь-яких дій по ядерних об’єктах.

Військові зазначили, що Росія ще з березня 2022 року незаконно утримує ЗАЕС під військовим контролем, перетворивши цивільний ядерний на елемент військової інфраструктури.

Зокрема, окупанти порушують вимоги щодо розміщення вогневих засобів в межах 5-ти кілометрової зони, розміщують засоби РЕБ, озброєння, військові техніку та особовий склад на території станції.

Також там додали, що росіяни продовжують використовувати ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу та інформаційних провокацій.

Систематичні маніпуляції навколо питань ядерної безпеки є складовими політики ядерного тероризму, яку Росія здійснює проти України та міжнародної спільноти. Заяви російської сторони про нібито удар Сил оборони України по Запорізькій АЕС є черговою інформаційною провокацією держави-агресора, адже це не перша подібна заява Москви.

У Силах оборони наголосили, що ця схема РФ відпрацьована. Зокрема, після чергових втрат на фронті з'являється гучне звинувачення на адресу України, покликане переключити увагу міжнародної аудиторії.

При цьому жодних доказів росіяни традиційно не надають, і сьогоднішній вкид не став винятком.

Військові наголосили, що ЗАЕС знаходиться за 50 км від сухопутної ділянки лінії зіткнення. Водночас Нікополь, яке є найближчим містом на підконтрольній України території — знаходиться на іншому боці Каховського водосховищі, причому щонайменше за 10 км від станції.

Крім того, на озброєнні ЗСУ немає дронів на оптоволоконному керуванні, які б мали такий далекий радіус дії. Немає також і дронів із кумулятивною бойовою частиною вашого 5-6 кг, оскільки саме стільки потрібно, щоб пробити такий отвір, про який заявляє РФ.

Окрім того, окупаційні війська самі виставили навколо ЗАЕС багаторівневий димовий захист — пролетіти крізь нього непоміченим апарат фізично не міг. Версія, яку просуває Росія, не витримує жодної перевірки фактами.

У Силах оборони підкреслили, що ЗСУ діють у межах міжнародного гуманітарного права та дотримуються Женевських конвенцій, які забороняють удари по ядерних об'єктах.

Там наголосили, що в період інциденту на відповідній ділянці фронту бойових дій не було і жодних засобів ураження не застосовувалась.

Також військові додали, що Росія навмисно не демонструє якісних фото і відео кадрів з нібито наслідками удару.