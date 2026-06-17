Генштаб опроверг фейк РФ насчет "поражения дронами ВСУ автобуса с детьми-футболистами" на Брянщине
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб опроверг фейк РФ насчет "поражения дронами ВСУ автобуса с детьми-футболистами" на Брянщине

Генштаб ВСУ
Генштаб
Читати українською

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с детской футбольной командой в Брянской области.

Главные тезисы

  • Фейк о поражении дронами ВСУ автобуса с детьми-футболистами на Брянщине был опровергнут Генштабом Вооруженных сил Украины.
  • Российская Федерация прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины из-за неудач на поле боя.

Генштаб опроверг отвратительный фейк РФ о "поражении автобуса с детьми-футболистами"

Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

В Генштабе отметили, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты в целях на территории Брянской области.

Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и нести значительные потери, российская федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины.

Также в Генштабе подчеркнули, что в то же время именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам.

Так, в результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

Вооруженные силы Украины наносят поражение исключительно законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия продолжает распространять фейки о "секретных американских биолабораториях" в Украине
ЦПД
лаборатория
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ опровергли фейк РФ насчет оккупации села Гранив в Харьковской области
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ опровергли фейк РФ насчет удара Украины по Запорожской АЭС
Силы обороны Юга Украины
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?