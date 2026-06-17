Генштаб опроверг фейк РФ насчет "поражения дронами ВСУ автобуса с детьми-футболистами" на Брянщине

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с детской футбольной командой в Брянской области.

Генштаб опроверг отвратительный фейк РФ о "поражении автобуса с детьми-футболистами"

Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности.

В Генштабе отметили, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты в целях на территории Брянской области.

Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и нести значительные потери, российская федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины.

Также в Генштабе подчеркнули, что в то же время именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам.

Так, в результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.