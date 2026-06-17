Генштаб спростував фейк РФ щодо "ураження дронами ЗСУ автобуса з дітьми-футболістами" на Брянщині

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяви представників Російської Федерації про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області.

Генштаб спростував огидний фейк РФ про “ураження автобуса з дітьми-футболістами”

Заяви представників Російської Федерації про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності.

У Генштабі наголосили, що в зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.

Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України.

Також у Генштабі підкреслили, що водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах.

Так, унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних жителів, серед яких є діти.