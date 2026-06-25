СБУ и ФБР разоблачили российские спецслужбы на попытках кибератак в отношении чиновников Украины и стран-партнеров
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ и ФБР разоблачили российские спецслужбы на попытках кибератак в отношении чиновников Украины и стран-партнеров

СБУ
хакер
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований США разоблачили российские спецслужбы на систематических кибератаках на мессенджеры должностных лиц, военнослужащих, политиков и активистов из Украины, других стран Европы и США.

Главные тезисы

  • СБУ и ФБР выявили попытки российских спецслужб осуществить кибератаки на чиновников Украины и стран-партнеров.
  • Хакеры используют различные методы, включая рассылку SMS с выманкой паролей от имени поддельных ботов.

СБУ совместно с ФБР провела кибероперацию против хакеров РФ

Цель изломов — получить доступ к чувствительной информации военного, политического и экономического характера, по которой обменивались пользователи, а также похитить их персональные данные.

Для подобных кибератак русские хакеры используют различные инструменты и методы.

Например, для выманивания паролей к аккаунту чаще всего применяется рассылка СМС от имени так называемых команд поддержки. Такие действия маскируются под работу официальных ботов, а сами сообщения приходят в утренние часы, когда пользователь крайне уязвим ввиду физического и эмоционального состояния.

СБУ отмечает, что российские спецслужбы и связанные с ними хакеры атакуют не только организации, должностных лиц или публичных лиц, но и личные аккаунты украинцев.

Поэтому СБУ призывает граждан заботиться о собственной кибербезопасности и соблюдать базовые правила кибергигиены.

  • Следует регулярно проверять свои активные сессии в мессенджере и завершать все неизвестные подключения.

  • Следует также включить двухфакторную аутентификацию и использовать сложный PIN-код из букв и цифр.

  • Важно никому не передавать коды подтверждения, PIN-коды, пароли и ключи восстановления аккаунта.

В СБУ призывают не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они поступили от знакомых. Их аккаунт может быть уже взломан, и не открывать файлы из неизвестных или сомнительных чатов, особенно если просят сделать это с компьютера.

Также в СБУ предостерегли от сканирования QR-кодов, поступивших от неизвестных ботов или пользователей. Из-за них злоумышленники могут подключить устройство к другому аккаунту.

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