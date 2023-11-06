СБУ викрила доктора наук на планах зі створення Миколаївської народної республіки

Один з докторів наук з кафедри Одеської юридичної академії розробив план зі створення так званої “Миколаївської народної республіки”.

Що відомо при викриття СБУ злочинного плану

Зазначається, що концепція науковця-зрадника передбачала проведення “тотальної денацифікації” усіх сфер життя жителів Миколаївської області.

Зрадником виявився ексдепутат Миколаївської міськради, який на початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ).

У СБУ повідомили, що відповідно до доручень кураторів з російських спецслужб, науковець збирав розвідувальну інформацію про місця розташування на території Миколаївської області підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацгвардії.

Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

Загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до Путіна з проханням щодо "приєднання" Миколаївщини до складу РФ. У разі створення фейкової "республіки" російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" у лавах місцевої окупаційної адміністрації, - пояснюють в СБУ. Поширити

Для виконання цього завдання фігурант підготував фейкове "обґрунтування" для створення так званої "МНР", яке планував відправити на погодження до Москви.

За інформацією представників СБУ, російського агента було своєчасно викрито, а його злочини було задокументовано.

Зрадника затримали на початку літа минулого року.

Як встановило слідство, після закінчення депутатства в міськраді ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія". Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захоплення регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення "МНР", - розповідають представники СБУ. Поширити

Наразі суд визнав зловмисника винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Що кажуть у прокуратурі

За даними Миколаївської обласної прокуратури, фігурант - доктор наук державного управління, кандидат політичних наук. Його засуджено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У суді довели, що засуджений у квітні 2022 року вступив у змову із представником головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - повідомляють представники прокуратури. Поширити

У прокуратурі повідомляють, що у період з травня по червень 2022 року за завданням куратора він розробив так звану концепцію "становлення незалежної держави - Миколаївської Народної Республіки", у якій визначив 11 головних пунктів.

Серед них - створення МНР через заяву про вихід з-під юрисдикції й державно-адміністративного складу України та оголошення "державної незалежності". Цей "суб’єкт міжнародного права" мав мати власну "державну" символіку, мову (російську).

Окремо планувалось наголосити на воєнно-політичному, економічному, соціально-гуманітарному й культурно-духовному союзі із РФ на час "спеціальної військової операції".

Також "концепція" передбачала призупинення дії Конституції України та інших законодавчих актів, діяльність державних та місцевих органів влади, політичних партій з обов’язковим проведенням "тотальної денацифікації усіх сфер життєдіяльності "МНР".

За інформацією слідства, зрадник планував створення воєнізованих збройних формувань, правоохоронних органів, судових органів та визначення їх діяльності поза українським правовим полем. Окрім того, передбачалися перехід усіх українських земель, надр, водних ресурсів, майна, фінансових ресурсів тощо у власність "МНР", "націоналізація" банків з їх активами, визначення грошової одиниці - "рубль РФ" та єдиної з РФ банківсько-фінансової системи. Ще доктор наук планував реорганізацію систем освіти, охорони здоров’я, соціальної політики та пенсійної системи "за стандартами кращих зразків цих систем у РФ, с урахуванням місцевих особливостей".