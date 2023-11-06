СБУ разоблачила доктора наук на планах по созданию Николаевской народной республики

Один из докторов наук с кафедры Одесской юридической академии разработал план создания так называемой "Николаевской народной республики".

Что известно при разоблачении СБУ преступного плана

Отмечается, что концепция ученого предателя предусматривала проведение "тотальной денацификации" всех сфер жизни жителей Николаевской области.

Предателем оказался эксдепутат Николаевского горсовета, который в начале полномасштабного вторжения России был завербован кадровым сотрудником главного управления генштаба ВС РФ (ГРУ).

В СБУ сообщили, что согласно поручениям кураторов из российских спецслужб, ученый собирал разведывательную информацию о местонахождении на территории Николаевской области подразделений ВСУ, СБУ и Нацгвардии.

Впоследствии он получил задачу разработать концепцию так называемой "Николаевской народной республики", которую оккупанты планировали создать в случае захвата области.

Захватчики хотели назначить руководителей этого псевдообразования, которые должны обратиться к Путину с просьбой о "присоединении" Николаевщины к составу РФ. В случае создания фейковой "республики" российская военная разведка обещала своему агенту руководящую "должность" в рядах местной оккупационной администрации, - объясняют в СБУ. Поделиться

Для выполнения этой задачи фигурант подготовил фейковое обоснование для создания так называемой МНР, которое планировал отправить на согласование в Москву.

По информации представителей СБУ, российский агент был своевременно разоблачен, а его преступления были задокументированы.

Предателя задержали в начале лета прошлого года.

Как установило следствие, по окончании депутатства в горсовете еще до начала полномасштабного вторжения РФ он возглавил кафедру в Николаевском институте права Национального университета "Одесская юридическая академия". Именно поэтому, согласно замыслу агрессора, в случае захвата региона предатель должен был публично выступить от "имени" местных педагогов в поддержку окупантов и провозгласить о создании "МНР", - рассказывают представители СБУ. Поделиться

Суд признал злоумышленника виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Что говорят в прокуратуре

По данным Николаевской областной прокуратуры, фигурант – доктор наук государственного управления, кандидат политических наук. Он приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

В суде доказали, что осужденный в апреле 2022 года вступил в сговор с представителем главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ с целью оказания помощи в проведении взрывной деятельности против Украины, сообщают представители прокуратуры. Поделиться

В прокуратуре сообщают, что в период с мая по июнь 2022 г. по заданию куратора он разработал так называемую концепцию "становления независимого государства - Николаевской Народной Республики", в которой определил 11 главных пунктов.

Среди них – создание МНР через заявление о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины и объявление "государственной независимости". Этот "субъект международного права" должен иметь собственную "государственную" символику, язык (русский).

Отдельно планировалось отметить военно-политический, экономический, социально-гуманитарный и культурно-духовный союз с РФ на время "специальной военной операции".

Также "концепция" предполагала приостановку действия Конституции Украины и других законодательных актов, деятельность государственных и местных органов власти, политических партий с обязательным проведением "тотальной денацификации всех сфер жизнедеятельности "МНР".

По информации следствия, предатель планировал создание военизированных вооруженных формирований, правоохранительных органов, судебных органов и определение их деятельности вне украинского правового поля. Кроме того, предполагались переход всех украинских земель, недр, водных ресурсов, имущества, финансовых ресурсов и т.п. в собственность "МНР", "национализация" банков с их активами, определение денежной единицы - "рубль РФ" и единственной из РФ банковско-финансовой системы. Еще доктор наук планировал реорганизацию систем образования, здравоохранения, социальной политики и пенсионной системы "по стандартам лучших образцов этих систем в РФ с учетом местных особенностей".