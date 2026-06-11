СБУ запобігла новій серії терактів у Харкові — затримано агента ФСБ з вибухівкою

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Харкові. За результатами дій на випередження в обласному центрі затримано агента ФСБ, який готував серію підривів у прифронтовому місті.

СБУ затримала у Харкові агента ФСБ з вибухівкою

Як встановило розслідування, фігурант отримав інструкцію з РФ на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Основою для бомб мали стати 12 кг вибухової речовини, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації.

Готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині міста і «доповісти» куратору від ФСБ. Поширити

Також рашисти сподівалися підірвати закладки в годину пік під час найбільшого зосередження цивільного населення на вулицях Харкова.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента у червні 2026 року в орендованій квартирі «на гарячому». В цей момент він перебував на відеозв’язку із російським спецслужбістом, який інструктував його щодо виготовлення СВП.

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував завербований ворогом безробітний мешканець Кіровоградщини. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Вибухівка для терактів

Після вербування рашисти відрядили агента до Харкова. Там він орендував житло і придбав компоненти для виготовлення саморобних бомб.

Під час обшуків у затриманого вилучено понад 12 кг вибухових речовин, інші складові до СВП та мобільні телефони, які він змінював для конспірації контактів із ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Після завершення ініційованих СБУ фахових експертиз планується додаткова кваліфікація злочинів фігуранта за незаконне виготовлення та поводження з вибуховими речовинами. Поширити

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.