СБУ предотвратила новую серию терактов в Харькове — задержан агент ФСБ со взрывчаткой

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию терактов в Харькове. По результатам действий на опережение в областном центре задержан агент ФСБ, который готовил серию подрывов в прифронтовом городе.

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ со взрывчаткой

Как установило расследование, фигурант получил инструкцию по РФ на изготовление двух самодельных взрывных устройств (СИН). Основой для бомб должно стать 12 кг взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации.

Готовые взрывчатки злоумышленник планировал заложить в центральной части города и доложить куратору от ФСБ. Поделиться

Также рашисты надеялись взорвать закладки в час пик во время величайшего сосредоточения гражданского населения на улицах Харькова.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебный замысел и задержали агента в июне 2026 года в съемной квартире «на горячем». В этот момент он находился на видеосвязи с российским спецслужбистом, который инструктировал его изготовление СВП.

По материалам дела, задачу ФСБ выполнял завербованный врагом безработный житель Кировоградщины. Вниманию российской спецслужбы он попал, когда искал «легкие заработки» в Телеграмм-каналах.

Взрывчатка для терактов

После вербовки рашисты отправили агента в Харьков. Там он арендовал жилье и приобрел компоненты для производства самодельных бомб.

Во время обысков у задержанного изъято более 12 кг взрывчатых веществ, другие составляющие СВП и мобильные телефоны, которые он менял для конспирации контактов с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

После завершения инициированных СБУ профессиональных экспертиз планируется дополнительная квалификация преступлений фигуранта за незаконное изготовление и обращение с взрывчатыми веществами. Поделиться

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.