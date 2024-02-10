Що не можна питати у військових — відео

Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» розповів online.ua, як спілкуватися з військовими, які повернулися з передової.

Як спілкуватися з військовими

Людям необхідно мати все-таки повагу до своїх Збройних Сил, до своїх воїнів, які повертаються з фронту додому. І їм потрібна моральна підтримка, їм потрібна психологічна підтримка. Поширити

Не треба його грузити питаннями “А шо там? А коли закінчиться війна? А де? А коли?”. Людина тільки повернулася з війни. Людина бачила такі речі, які звичайній людині не можна бачити і не бажано бачити. І для неї це психологічна травма. Ян «Кенобі» Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони

Є такі воїни, каже Кенобі, які вертаються і розказують: “Та все, мені нормально, я себе нормально чухаю”.

Повірте, це все брехня. У голові в нього така каша відбувається… Людина провела, скажімо, рік-два на фронті, безвиїзно або там з якимись короткими ротаціями, він постійно бачив смерть. Він на спостережний пункт як виходить — повсюди лежать трупи росіян. Він це бачить постійно. Для нього це вже норма. Поширити

І коли він повертається в мирне життя, йому надзвичайно тяжко адаптуватися. Цим людям необхідна підтримка.

Кенобі не стверджує, що всі військові матимуть такі проблеми, але це жива людина, яка пройшла надзвичайно тяжкий шлях заради того, щоб українці могли нормально жити.