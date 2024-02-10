Що не можна питати у військових — відео

Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» розповів online.ua, як спілкуватися з військовими, які повернулися з передової.
Як спілкуватися з військовими
Є такі воїни, каже Кенобі, які вертаються і розказують: “Та все, мені нормально, я себе нормально чухаю”.
І коли він повертається в мирне життя, йому надзвичайно тяжко адаптуватися. Цим людям необхідна підтримка.
Кенобі не стверджує, що всі військові матимуть такі проблеми, але це жива людина, яка пройшла надзвичайно тяжкий шлях заради того, щоб українці могли нормально жити.
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