Что нельзя спрашивать у военных — видео

Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным «Кеноби» рассказал online.ua, как общаться с вернувшимися с передовой военными.
Как общаться с военными
Есть такие воины, говорит Кеноби, которые возвращаются и рассказывают: "Да все, мне нормально, я себя нормально чувствую".
И когда он возвращается в мирную жизнь, ему очень тяжело адаптироваться. Этим людям необходима поддержка.
Кеноби не утверждает, что у всех военных будут такие проблемы, но это живой человек, который прошел чрезвычайно трудный путь ради того, чтобы украинцы могли нормально жить.
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