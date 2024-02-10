Что нельзя спрашивать у военных — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Что нельзя спрашивать у военных — видео

ВСУ
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Источник:  online.ua

Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным «Кеноби» рассказал online.ua, как общаться с вернувшимися с передовой военными.

Как общаться с военными

Людям необходимо иметь все-таки уважение к своим Вооруженным Силам, к своим воинам, возвращающимся с фронта домой. И им нужна нравственная поддержка, им нужна психологическая поддержка.

Не надо его грузить вопросами “А что там? А когда кончится война? А где? А когда?” Человек только вернулся с войны. Человек видел такие вещи, которые обычному человеку нельзя видеть и не желательно видеть. И для неuе это психологическая травма.

Ян «Кеноби»

Ян «Кеноби»

Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны

Есть такие воины, говорит Кеноби, которые возвращаются и рассказывают: "Да все, мне нормально, я себя нормально чувствую".

Поверьте, это все ложь. В голове у него такая каша происходит… Человек провел, скажем, год-два на фронте, безвыездно или с какими-то короткими ротациями, он постоянно видел смерть. Он как выходит на наблюдательный пункт — повсюду лежат трупы россиян. Он видит это постоянно. Для него это уже норма.

И когда он возвращается в мирную жизнь, ему очень тяжело адаптироваться. Этим людям необходима поддержка.

Кеноби не утверждает, что у всех военных будут такие проблемы, но это живой человек, который прошел чрезвычайно трудный путь ради того, чтобы украинцы могли нормально жить.

И не надо его там нечем грузить, просто поддержите его и все.

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