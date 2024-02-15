Що очікує влада від заміни військового керівництва — відповідь ОП

В Україні замінили військове керівництво. В Офісі Президента України сказали, чого очікують від цього.

Що очікує влада від заміни військового керівництва

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк заявив, що ця велика та фундаментальна заміна дозволить інакше подивитися на дії на лінії фронту. Мовляв, українська армія не може засісти в оборону.

Вона дозволить інакше подивитися на ті тактичні й тактично-оперативні дії, які потрібні нам по лінії фронту по сухопутній частині. Адже ми не можемо засісти в оборону, — наголосив Подоляк. Поширити

Для путінської еліти не існує ціни війни. Саме тому ворог може продовжувати тиснути кількістю на будь-якому напрямку.

Що треба для ефективної боротьби

Радник керівника ОПУ зазначив, що для того, аби ефективно воювати у 2024-му році, необхідно інструментально знищувати логістичну інфраструктуру росіян. Треба зробити так, аби Росії було складніше перекидати резерви та ресурси, а також — проводити ротації.

На думку Подоляка, необхідно проводити спецоперації не лише на тимчасово окупованих територіях, але й на тих, які мають відношення до безпосередньої підтримки війни проти України.

Треба підсилити інформаційні тиски на країни, які є партнерами України. Які мають усвідомити, що, якщо вони хочуть на своїй території її отримати, вони її обов'язково отримають, якщо Україна не виграє цю війну. Треба посилити це коректне пояснення, — сказав радник керівника ОПУ. Поширити

Також Михайло Подоляк переконаний, що треба впливати певними акціями й на морально-етичний стан Росії.