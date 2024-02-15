Что ожидает власть от замены военного руководства — ответ ОП

В Украине заменили военное руководство. В Офисе Президента Украины сказали, чего ждут от этого.
Что ожидает власть от замены военного руководства
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что эта большая и фундаментальная замена позволит иначе взглянуть на действия на линии фронта. Мол, украинская армия не может засесть в оборону.
Для путинской элиты нет цены войны. Поэтому враг может продолжать давить количеством на любом направлении.
Что нужно для эффективной борьбы
Советник руководителя ОПУ отметил, что для того, чтобы эффективно воевать в 2024 году, необходимо инструментально уничтожать логистическую инфраструктуру россиян. Надо сделать так, чтобы России было сложнее опрокидывать резервы и ресурсы, а также проводить ротации.
По мнению Подоляка, необходимо проводить спецоперации не только на временно оккупированных территориях, но и на тех, которые имеют отношение к непосредственной поддержке войны против Украины.
Также Михаил Подоляк убежден, что нужно влиять на определенные акции и на морально-нравственное состояние России.
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