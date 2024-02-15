Что ожидает власть от замены военного руководства — ответ ОП

В Украине заменили военное руководство. В Офисе Президента Украины сказали, чего ждут от этого.

Что ожидает власть от замены военного руководства

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что эта большая и фундаментальная замена позволит иначе взглянуть на действия на линии фронта. Мол, украинская армия не может засесть в оборону.

Она позволит иначе посмотреть на те тактические и тактически оперативные действия, которые нужны нам по линии фронта по сухопутной части. Мы ведь не можем засесть в оборону, — подчеркнул Подоляк. Поделиться

Для путинской элиты нет цены войны. Поэтому враг может продолжать давить количеством на любом направлении.

Что нужно для эффективной борьбы

Советник руководителя ОПУ отметил, что для того, чтобы эффективно воевать в 2024 году, необходимо инструментально уничтожать логистическую инфраструктуру россиян. Надо сделать так, чтобы России было сложнее опрокидывать резервы и ресурсы, а также проводить ротации.

По мнению Подоляка, необходимо проводить спецоперации не только на временно оккупированных территориях, но и на тех, которые имеют отношение к непосредственной поддержке войны против Украины.

Следует усилить информационные давления на страны, которые являются партнерами Украины. Которые должны осознать, что если они хотят на своей территории ее получить, они ее обязательно получат, если Украина не выиграет эту войну. Надо усилить это корректное объяснение, — сказал советник руководителя ОПУ. Поделиться

Также Михаил Подоляк убежден, что нужно влиять на определенные акции и на морально-нравственное состояние России.