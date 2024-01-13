Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Пекіні пообіцяв “будувати мости" з Європою, попри політичну напруженість.

Сі Цзіньпін обіцяє “будувати мости" з Європою

На тлі неспокійної міжнародної ситуації необхідно будувати більше "мостів" між Китаєм і Європою. Обидві сторони повинні тісніше співпрацювати і спільно сприяти миру, стабільності та процвітанню в усьому світі", — сказав Сі, згідно з повідомленням китайського уряду після зустрічі з де Кроо.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І нещодавно висловив сподівання, що Бельгія, яка перебрала на себе головування в Раді ЄС, сприятиме тіснішій співпраці між Пекіном і Європою, закликаючи до "нових перспектив", "нового початку" і "нового шляху" у відносинах між Китаєм і Бельгією, а також Китаєм і ЄС.

Я сподіваюся, що бельгійські дипломати в Китаї продовжать працювати як міст і як зв'язок. Розкажіть Китаю історію різносторонньої Бельгії. Розкажіть Бельгії і Європі правдиву історію Китаю, — сказав Ван де Кроо та главі МЗС Бельгії Аджі Лябіб під час прийому в посольстві Бельгії в Пекіні. Поширити

Китай прийняв Де Кроо з великими почестями. Прем'єр Бельгії відвідував Пекін з дводенним візитом, який завершився в п'ятницю, 12 січня, зустріччю з Сі. Також бельгійський лідер зустрівся з прем'єром Державної ради Китаю Лі Цяном і головою Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі.

Заклик Сі до зближення з Європою пролунав на тлі виборів на Тайвані, який Пекін вважає своєю територією, і в той час, як Міністерство оборони Китаю попередило, що "придушить" спроби здобуття незалежності острова. У напруженій боротьбі перемогу на виборах президента острова здобув прозахідний кандидат від керівної Демократичної прогресивної партії, якого Китай називав “сепаратистом”.

Китай пропонує США мирне співіснування

1 січня офіційно стало відомо, що президент КНР Сі Цзіньпін у листі до американського лідера Джо Байдена заявив, що Пекін та Вашингтон повинні прагнути до "мирного співіснування".

За словами глави Китаю, протягом останніх 45 років китайсько-американські відносини “витримали шторми і просунулися вперед”.