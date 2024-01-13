Си Цзиньпин обещает "строить мосты" с Европой
Категория
Мир
Дата публикации

Си Цзиньпин обещает "строить мосты" с Европой

Китай
Читати українською
Источник:  Politico

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Пекине пообещал "строить мосты" с Европой, несмотря на политическую напряженность.

Си Цзиньпин обещает "строить мосты" с Европой

На фоне беспокойной международной ситуации необходимо строить больше "мостов" между Китаем и Европой. Обе стороны должны теснее сотрудничать и содействовать миру, стабильности и процветанию во всем мире", — сказал Си, согласно сообщению китайского правительства после встречи с де Кроо.

Министр иностранных дел Китая Ван I недавно выразил надежду, что Бельгия, которая взяла на себя председательство в Совете ЕС, будет способствовать более тесному сотрудничеству между Пекином и Европой, призывая к "новым перспективам", "новому началу" и "новому пути" в отношениях между Китаем. и Бельгией, а также Китаем и ЕС.

Я надеюсь, что бельгийские дипломаты в Китае продолжат работать как мост и связь. Расскажите о Китае историю разносторонней Бельгии. Расскажите Бельгии и Европе правдивую историю Китая, сказал Ван де Кроо и главе МИД Бельгии Аджи Лябиб во время приема в посольстве Бельгии в Пекине.

Китай принял Де Кроо с большими почестями. Премьер Бельгии посещал Пекин с двухдневным визитом, завершившимся в пятницу, 12 января, встречей с Си. Также бельгийский лидер встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном и главой Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лецзи.

Призыв Си к сближению с Европой раздался на фоне выборов на Тайване, который Пекин считает своей территорией, и в то время как Министерство обороны Китая предупредило, что "подавит" попытки обретения независимости острова. В напряженной борьбе победу на выборах президента острова одержал прозападный кандидат от руководящей Демократической прогрессивной партии, которого Китай называл "сепаратистом".

Китай предлагает США мирное сосуществование

1 января официально стало известно, что президент КНР Си Цзиньпин в письме американскому лидеру Джо Байдену заявил, что Пекин и Вашингтон должны стремиться к "мирному сосуществованию".

По словам главы Китая, за последние 45 лет китайско-американские отношения "выдержали штормы и продвинулись вперед".

Я с нетерпением жду развития прогресса, достигнутого нашими предшественниками, а также наших встреч и дискуссий, чтобы продолжать продвигать отношения между США и Китаем.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
РФ увеличит поставки газа в Венгрию и Китай в этом году
Газпром
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай ввел санкции против компаний из США за продажу оружия Тайваня
Китай
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай стал мировым лидером по экспорту авто благодаря продажам в РФ
Авто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.