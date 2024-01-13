Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Пекине пообещал "строить мосты" с Европой, несмотря на политическую напряженность.

Си Цзиньпин обещает "строить мосты" с Европой

На фоне беспокойной международной ситуации необходимо строить больше "мостов" между Китаем и Европой. Обе стороны должны теснее сотрудничать и содействовать миру, стабильности и процветанию во всем мире", — сказал Си, согласно сообщению китайского правительства после встречи с де Кроо.

Министр иностранных дел Китая Ван I недавно выразил надежду, что Бельгия, которая взяла на себя председательство в Совете ЕС, будет способствовать более тесному сотрудничеству между Пекином и Европой, призывая к "новым перспективам", "новому началу" и "новому пути" в отношениях между Китаем. и Бельгией, а также Китаем и ЕС.

Я надеюсь, что бельгийские дипломаты в Китае продолжат работать как мост и связь. Расскажите о Китае историю разносторонней Бельгии. Расскажите Бельгии и Европе правдивую историю Китая, сказал Ван де Кроо и главе МИД Бельгии Аджи Лябиб во время приема в посольстве Бельгии в Пекине. Поделиться

Китай принял Де Кроо с большими почестями. Премьер Бельгии посещал Пекин с двухдневным визитом, завершившимся в пятницу, 12 января, встречей с Си. Также бельгийский лидер встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном и главой Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лецзи.

Призыв Си к сближению с Европой раздался на фоне выборов на Тайване, который Пекин считает своей территорией, и в то время как Министерство обороны Китая предупредило, что "подавит" попытки обретения независимости острова. В напряженной борьбе победу на выборах президента острова одержал прозападный кандидат от руководящей Демократической прогрессивной партии, которого Китай называл "сепаратистом".

Китай предлагает США мирное сосуществование

1 января официально стало известно, что президент КНР Си Цзиньпин в письме американскому лидеру Джо Байдену заявил, что Пекин и Вашингтон должны стремиться к "мирному сосуществованию".

По словам главы Китая, за последние 45 лет китайско-американские отношения "выдержали штормы и продвинулись вперед".