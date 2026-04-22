ШІ розгадав таємницю культової картини "Хрещення Христа"
Джерело:  online.ua

Хто насправді написав загадкову картину "Хрещення Христа" — одна з головних таємниць іспанського Відродження. Завдяки залученню штучного інтелекту мистецтвознавці нарешт знайшли відповідь на це запитання.

Головні тези:

  • У центрі композиції — момент, коли Іван Хреститель здійснює обряд хрещення Ісуса у водах Йордану.
  • Художник Ель Греко багато разів повертався до цієї релігійної теми.

ШІ зміг розгадати ще одну культурну таємницю

Картина “Хрещення Христа” художника Ель Греко — це один із його ранніх релігійних сюжетів і вона дуже впізнавана за його характерним стилем.

Що важливо розуміти, він кілька разів звертався до цієї теми.

Останнє полотно з цієї серії, яке створив митець, після його смерті у 1614 році завершив його син Хорхе Мануель — принаймні так вважали мистецтвознавці багато років поспіль.

Однак сучасні дослідники вирішили розставити всі крапки над “і” за допомогою штучного інтелекту, пише Science Advances.

Учені вирішили застосувати методику під назвою PATCH. Що важливо розуміти, вона поєднує 3D-сканування поверхні картини та аналіз мазків пензля за допомогою згорткових нейронних мереж.

Під час детального дослідження ШІ фактично розбиває полотно на мікроскопічні фрагменти та порівнює їхню текстуру, визначаючи, чи належать вони одному автору.

Результати аналізу сотень ділянок "Хрещення Христа" та інших робіт майстра показали однорідний стиль письма, який дослідники пов’язують саме з Ель Греко. Це може свідчити, що значна частина картини була виконана особисто художником, а не дописана учнями чи родичами.

