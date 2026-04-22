ИИ разгадал тайну культовой картины "Крещение Христа"
Источник:  online.ua

Кто на самом деле написал загадочную картину "Крещение Христа" - одна из главных тайн испанского Возрождения. Благодаря привлечению искусственного интеллекта искусствоведы наконец-то нашли ответ на этот вопрос.

Главные тезисы

  • В центре композиции — момент, когда Иоанн Креститель совершает обряд крещения Иисуса в водах Иордана.
  • Художник Эль Греко много раз возвращался к этой религиозной теме.

Картина "Крещение Христа" художника Эль Греко — это один из его ранних религиозных сюжетов: она очень узнаваемая благодаря его характерному стилю.

Что важно понимать, он несколько раз обращался к этой теме.

Последнее полотно из этой серии, которое создал художник, после его смерти в 1614 году завершил его сын Хорхе Мануэль — по крайней мере, так считали искусствоведы очень много лет.

Однако современные исследователи решили расставить все точки над "i" с помощью искусственного интеллекта, пишет Science Advances .

Ученые решили применить методику под названием PATCH. Что важно понимать, она сочетает 3D-сканирование поверхности картины и анализ мазков кисти с помощью сверточных нейронных сетей.

В ходе детального исследования ИИ фактически разбивает полотно на микроскопические фрагменты и сравнивает их текстуру, определяя, принадлежат ли они одному автору.

Результаты анализа сотен участков "Крещения Христа" и других работ мастера показали однородный стиль письма, который исследователи связывают именно с Эль Греко. Это может свидетельствовать о том, что значительная часть картины была исполнена лично художником, а не дописана учениками или родственниками.

