ШІ зіграв із зумерами злий жарт — вони втрачають базові навички

Викладачі у США почали активно бити на сполох через те, що студенти покоління Z (зумери) не просто мають проблеми із засвоєнням нової інформації у межах навчального процесу, а й навіть інколи не вміють читати.
Головні тези:
- Викладачам у вишах часто доводиться пояснювати студентам базовий шкільний матеріал.
- Сучасна молодь читає значно менше, ніж попередні покоління.
Зумери знову опинилася в центрі уваги
Як зазнаються викладачі, чимало студентів не здатні довго концентруватися на одній темі, а також не привчені до читання великих текстів.
Вони вже озвучили припущення, що фатальну роль у цих процесах зіграв саме штучний інтелект.
Мовляв, молодь часто просить ШІ переказати зміст книг — і більше не читає їх повністю, пише Libertatea.
На тлі таких серйозних проблем деякі виші вимушені змінювати методи навчання і подекуди спрощувати вимоги до студентів.
На переконання журналістів, якщо система освіти не зможе вирішити цю проблему, то країнам дедалі важче бцде готувати висококваліфікованих фахівців і піднімати економіку.
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