ШІ зіграв із зумерами злий жарт — вони втрачають базові навички
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ШІ зіграв із зумерами злий жарт — вони втрачають базові навички

Зумери знову опинилася в центрі уваги
Джерело:  online.ua

Викладачі у США почали активно бити на сполох через те, що студенти покоління Z (зумери) не просто мають проблеми із засвоєнням нової інформації у межах навчального процесу, а й навіть інколи не вміють читати.

Головні тези:

  • Викладачам у вишах часто доводиться пояснювати студентам базовий шкільний матеріал.
  • Сучасна молодь читає значно менше, ніж попередні покоління.

Зумери знову опинилася в центрі уваги

Як зазнаються викладачі, чимало студентів не здатні довго концентруватися на одній темі, а також не привчені до читання великих текстів.

Вони вже озвучили припущення, що фатальну роль у цих процесах зіграв саме штучний інтелект.

Мовляв, молодь часто просить ШІ переказати зміст книг — і більше не читає їх повністю, пише Libertatea.

На тлі таких серйозних проблем деякі виші вимушені змінювати методи навчання і подекуди спрощувати вимоги до студентів.

Також понад 1100 викладачів математики та природничих наук у Каліфорнії заявили, що багато першокурсників мають великі прогалини у шкільних знаннях. Через це викладачам доводиться пояснювати матеріал, який студенти мали б вивчити ще в школі.

На переконання журналістів, якщо система освіти не зможе вирішити цю проблему, то країнам дедалі важче бцде готувати висококваліфікованих фахівців і піднімати економіку.

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