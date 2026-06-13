ИИ сыграл с зуммерами злую шутку — они теряют базовые навыки

Преподаватели в США начали активно бить тревогу из-за того, что студенты поколения Z (зумеры) не просто испытывают проблемы с усвоением новой информации в рамках учебного процесса, но даже иногда не умеют читать.
Главные тезисы
- Преподавателям в вузах часто приходится объяснять студентам базовый школьный материал.
- Современная молодежь читает гораздо меньше, чем предыдущие поколения.
Зуммеры снова оказались в центре внимания
Как говорят преподаватели, многие студенты не способны долго концентрироваться на одной теме, а также не приучены к чтению больших текстов.
Они уже озвучили предположение, что роковую роль в этих процессах сыграл именно искусственный интеллект.
Мол, молодежь часто просит ИИ пересказать содержание книг — и больше не читает их полностью, пишет Libertatea.
На фоне таких серьезных проблем некоторые вузы вынуждены менять методы обучения и иногда упрощать требования к студентам.
По убеждению журналистов, если система образования не сможет решить эту проблему, то странам все труднее будет готовить высококвалифицированных специалистов и поднимать экономику.
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