ИИ сыграл с зуммерами злую шутку — они теряют базовые навыки

Преподаватели в США начали активно бить тревогу из-за того, что студенты поколения Z (зумеры) не просто испытывают проблемы с усвоением новой информации в рамках учебного процесса, но даже иногда не умеют читать.

Зуммеры снова оказались в центре внимания

Как говорят преподаватели, многие студенты не способны долго концентрироваться на одной теме, а также не приучены к чтению больших текстов.

Они уже озвучили предположение, что роковую роль в этих процессах сыграл именно искусственный интеллект.

Мол, молодежь часто просит ИИ пересказать содержание книг — и больше не читает их полностью, пишет Libertatea.

На фоне таких серьезных проблем некоторые вузы вынуждены менять методы обучения и иногда упрощать требования к студентам.

Также более 1100 преподавателей математики и естественных наук в Калифорнии заявили, что многие первокурсники имеют большие пробелы в школьных знаниях. Поэтому преподавателям приходится объяснять материал, который студенты должны были изучить еще в школе. Поделиться

По убеждению журналистов, если система образования не сможет решить эту проблему, то странам все труднее будет готовить высококвалифицированных специалистов и поднимать экономику.